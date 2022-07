Al salir de la playa de la Salvé de Laredo, había dos niñas sentadas a un lado del camino que conduce al paseo que la circunda. Una de ellas se ha dirigido a mí diciendo: “¿Quieres un regalo?”. Al principio, no he entendido bien y he pensado que, como hacen otras niñas en dicho paseo, querían venderme algo hecho por ellas, y, por eso, les he dicho que no tenía dinero. “No, no queremos dinero, es un regalo”, me han contestado. “¿Y por qué me hacéis un regalo?”, les he preguntado, y su respuesta ha sido: “porque queremos que te guste el dibujo que hemos hecho”. “Ah, bueno, entonces, sí quiero vuestro regalo”, he proseguido. Y agachándome un poco he alcanzado lo que una de ellas me ofrecía: una hoja de papel, a modo de envoltorio, en cuyo interior había una concha y, dibujada por ellas, una tortuga, cuyo nombre (“tortuga”) aparecía escrito en el exterior del papel.

Les he dado las gracias y me han contestado: “gracias a ti”. Les he preguntado cómo se llamaban y me han dicho: “Valeria y Lucía”.

Que esta carta sirva como homenaje para ellas.