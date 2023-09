Una vida laboral cualquiera

Con 8 quinquenios en la misma empresa (algo inimaginable en la actualidad) me despido del mundo laboral, y cuando repaso mi trayectoria lo hago con simpatía, tanto los 33 años que estuve en un almacén, como los últimos 7 en una oficina, ya que no hay “malos trabajos” sino malas compañias. He tenido la suerte de ir recogiendo lo que he ido sembrando, aprovechando los buenos momentos, y en los malos de verdad siendo reivindicativo.

Alabo enormemente a las personas normales, combativas y sin muchas complicaciones que he ido conociendo, que van desde los veteranos luchadores que conocí en los años 80 (cuando la empresa se llamaba Laminación de Bandas en Frío-AHV), que siempre han sido un referente a lo largo de mi vida y cuya amistad se afianzó en la movilización reivindicativa de la Marcha de Hierro de 1992, hasta la gente joven que he conocido en esta última etapa (ahora que la empresa se llama ArcelorMittal de Etxebarri), y que me han aportado sus conocimientos y cariño.