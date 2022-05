¿Quién vigila al vigilante?

Cuando abro el periódico y me tropiezo con el logotipo de Iberdrola, ideas confusas acuden a mi cabeza. Pensar que el dinero que aportamos al sostenimiento del periódico que procede del esfuerzo y del trabajo honesto de tantos, esté al mismo nivel del dinero generado por Bloque Dominante de la Energía tramposo , que nos está castigando de una manera inmisericorde y que arroja fuera del mercado a todas aquellas pequeñas distribuidoras que le puedan quitar clientes, se hace difícil de aceptar. Es la eterna pregunta de si todos los medios valen para conseguir un fin. Y me pregunto inquieto, que si este periódico, que se ha hecho un nombre, un prestigio, vigilando atentamente el poder y sus abusos y que, por consiguiente, él también ha adquirido una parte de poder, de poder mediático, tiene control y vigilancia sobre la forma en que se nutre su propio poder y el uso que se hace de él. Estamos rodeados de tanta miseria informativa que, pensar en la posibilidad que esta también alcance al Diario, me produce escalofríos y esta publicidad que quiere ser verde pero que de verde tiene muy poco, me disgusta sobremanera por lo que se ve y por lo que asoma detrás de ella.

J. Garzón. 2022, año de tinieblas. A José Vidal Beneyto que hace mucho tiempo nos advirtió de todo esto.