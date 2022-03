Una visión militar sobre Ucrania

Mas allá de que viene el Lobo Putin ( ya no se puede decir ¡Qué vienen los rojos¡) que está muy bien como desahogo de las conciencias de demócratas neoliberales ( valga el oxímoron), por sus acciones imperialistas a lo largo del mundo durante décadas, no parece que sirva de mucho para resolver la crisis de Ucrania debido a que no es una crisis de expansión territorial de Rusia, como se está tratando de presentar, es una crisis de la seguridad de Rusia, de la supervivencia del pueblo ruso.

Si repasamos las peticiones, no atendidas, de Rusia cuando comenzaron las negociaciones con los EEUU en diciembre, no existe ninguna reclamación territorial son exclusivamente reclamaciones de seguridad, “sus tres principales puntos son: renuncia a la ampliación de la OTAN a Ucrania, retirada de los sistemas de armas occidentales de su entorno geográfico y retirada de la OTAN a los límites anteriores a su ampliación al Este”.

No se puede entender está preocupación de Rusia por su seguridad sin entrar en el campo militar de las nuevas tecnologías de misiles hipersónicos mas rápidos, mas indetectables y mas certeros. Sin conocer todavía su verdadera efectividad al ser secretas la mayor parte de las investigaciones, los resultados obtenidos hasta ahora resultan aterradores y pondré un solo ejemplo:

“El misil chino DF-17 -con capacidad para acarrear una ojiva nuclear- dio la vuelta al mundo en una órbita baja pasando desapercibido para todo el mundo. Para ello, circunnavegó el Polo Sur con el fin de alejarse del escudo antimisiles que el país norteamericano tiene 'mirando' el norte. Aunque según algunos analistas de haber seguido una ruta más septentrional tampoco habría podido ser detectado.

Un viaje de miles de kilómetros a más de 6.000 kilómetros por hora que reafirma la capacidad furtiva de este tipo de armamento que seguro marcará un punto de inflexión en el panorama militar internacional. “

Teniendo en cuenta que se sabe que al menos China, Rusia y los EEUU poseen ya este tipo de misil ( con prototipos en estudio que podrían alcanzar 27 veces la velocidad del sonido) y que los Estados Unidos ya han analizado la posibilidad de utilizarlos “para atacar a los llamados "objetivos duros", los puntos de mando y control nuclear, utilizando ojivas convencionales no nucleares.”, creo que no hay que ser muy listos para adivinar por qué Rusia se muestra inflexible en su política de no permitir que se instalen misiles en sus fronteras, y los Estados Unidos se muestren inflexibles en querer instalarlos.

Y ahora podemos seguir echando todas las culpas que queramos sobre Putin, muy merecidas por diferentes asuntos, pero eso no va evitar que se pare esta guerra y otras que pudiesen venir. Se nos olvida que Rusia, el pueblo ruso también existe y no creo que les guste la idea de ser exterminados desde bases instaladas en un país vecino por misiles que tardarían, como mucho, minutos en llegar. De hecho ya hay un precedente, los EEUU no permitieron que se lo hiciesen a ellos en 1962 a punto estuvo de estallar una guerra nuclear por ese motivo ¿Qué ley internacional dice que los rusos no pueden hacer lo mismo?