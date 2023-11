A vueltas con la monarquía y la república

Hace ya más de una década que se cuestiona seriamente – una vez más - la monarquía en España. Hoy mismo, 31 de octubre, el titular de una notica de elDiario.es dice: “EH Bildu, ERC y BNG firman una declaración conjunta crítica con la monarquía”. Parece que el PNV se sumará a esta iniciativa. Este mismo medio informa hoy de manifiestos similares. Desde luego, algunas de las afirmaciones que se hacen en esa declaración conjunta, según entrecomillados de elDiario.es, no se corresponden con la realidad según mi opinión, que conocerá quien sigua leyendo.

En la monarquía hay algo fundamental que rechina: el jefe del estado no se ha sometido a ningún proceso de elección por los ciudadanos. Yo fui republicano de corazón, y con 19 años me llevé un disgusto íntimo y serio cuando el PCE -junto a PNV y CIU - aceptó la monarquía. Lo mamé de mi padre, que fue un caso extraño: republicano de convicción y de hecho, por lo que se jugó la vida y después pagó con cárcel y con años de estancia en campos de concentración, terminó siendo un republicano juancarlista, un poco, incluso, antes del golpe de Tejero, cuando por casualidad cruzó unas palabras con el entonces príncipe. Menos mal que no ha visto donde ha llegado Juan Carlos.

Ahora he llegado a la indiferencia entre la monarquía y la república, con una preferencia de orden práctico, que es el motivo de este escrito, a favor de la primera ahora en España. El por qué lo explico a continuación.

Por una parte, lo cierto es que, a falta de que el CIS quiera incluir de nuevo en sus encuestas nuestra opinión sobre la monarquía, la cuestión monarquía-república es algo que divide al país a partes mas o menos iguales. Sirvan de referencia los últimos resultados electorales: PP+Vox 45,44%. Modificar la constitución para establecer una república en España requiere una amplia mayoría que ahora mismo no existe. No sé si intentar en serio establecer una república nos dividiría más de lo que ya estamos, pero desde luego no nos uniría.

Por otro lado ¿Qué ganaríamos con una república? ¿Es importante ser monarquía o república?

En mi opinión, lo importante es que el común de los españoles, de las personas en el mundo, tengamos cubiertas nuestras necesidades básicas (nutrición, agua potable y saneamiento, seguridad personal…), vivamos en un medo ambiente seguro, disfrutemos los servicios necesarios para nuestra salud y bienestar, educación, acceso a la información y a la comunicaciones… y, por supuesto, sean reconocidos nuestros derechos políticos personales, tengamos posibilidad real de elección y no seamos excluidos de nada de lo anterior por elecciones personales no delictivas (sin incluir “delitos” de opinión, de forma de vida y similares entre las elecciones “delictivas”).

Si algún avisado lector observa que lo dicho en el párrafo anterior no es de mi cosecha estará en lo cierto: son la mayor parte de los “apartados principales” del “Social Progress Index” que me ha parecido que contempla muchos factores que influyen en el buen vivir. En cada uno de estos “apartados” se evalúan muchos indicadores que dan un índice global con valores posibles entre 0 y 100. Fuente: https://www.socialprogress.org/. A poco que se busque, en esa Web se encontrará una descripción detallada de la metodología que se ha seguido.

Pues bien, en 2022, con un número de orden desde 1 para el país con un índice mayor hasta 169 para el país con un índice menor, nos encontramos, entre otros, los siguientes países monárquicos 2-Dinamarca, 6-Suecia, 7-Países Bajos, 9-Japón 10-Canadá, 12-Australia, 14-Luxemburgo, 15-Bélgica, 19-Reino Unido, 21-España, 78-Bután, 90-Catár, 100-Marruecos, 121-Camboya.

Entre países republicanos, muchos europeos entre los 35 primeros (1-Noruega), 25-Estados Unidos, 42-Hungría, todas las repúblicas iberoamericanas entre 36 (Chile) y 114 (Venezuela). Y hasta el 169, casi todos republicanos, que son gran mayoría en el mundo.

Los resultados serían similares si se utilizan otros índices que consideren algo más que el PIB. Incluido en Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, que considera unos pocos indicadores entre los que no se encuentran derechos políticos, de reunión y asociación y otros de este tipo.

A la vista de lo anterior, parece claro que disfrutar de las condiciones recesarías para un buen vivir, no parece determinante que el país sea republicano o monárquico. República o monarquía no es condición necesaria suficiente para que el común viva mejor. ¿Entonces?