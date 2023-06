A vueltas con los tiros

El líder de NNGG en Madrid anuncia (permitidme la redundancia) que pronto anunciará acuerdos con las mejores discotecas de la capital para poner en valor el carné de la organización. Todavía no han conseguido cerrar los acuerdos, no sabemos si por la distancia en las posiciones de los implicados en tan ardua negociación, o porque el ambiente donde se producen las mismas lleva a otras cosas más importantes que el acuerdo.

Me imagino a un grupo de jóvenes en un reservado, disfrutando de la libertad que les brinda la noche madrileña, mientras se preguntan por qué tardan tanto sus amigos. Son ellos los que traen impresos los famosos consentimientos que deben firmar sus presas por culpa de la cajera de supermercado venida a ministra del Reino.

¿La solución? Poner en valor el carné del partido. Evitar colas para entrar en la discoteca gracias a su posición política. Imaginad semejante idea hace 20 años. ¿Qué dirían los propios miembros del PP o de NNGG? Hace 20 años tener ese mismo carné te daba boletos para la nefasta lotería cuyo premio era un tiro en la nuca. Hoy, los tiempos han cambiado.

Resulta que al final Aznar iba a tener razón: España va bien. Si la mayor preocupación de los jóvenes del PP es el ocio nocturno, es que hemos avanzado como país. El terrorismo etarra, le pese a quien le pese, ya no existe. Un alivio. La economía crece, con problemas al margen, como puede ser la inflación, o la subida de las hipotecas, pero no es grave. Es más importante el ocio nocturno. El planeta no camina hacia el abismo, y si lo hace mejor, así ningún rojo tendrá que cargar su rebequita mientras espera haciendo cola para entrar en algún local nocturno de la capital.

Y me pregunto si habrá alguien a día de hoy en el Partido Popular que, como yo, esté convencido de que este joven es un idiota. Vaya por delante que lo digo con todo el respeto, entendiendo el concepto no como insulto, sino en su acepción más próxima al significado original de la palabra. ¿Habrá alguien en el PP a quien todavía le preocupe lo social, lo común, lo público? Y si los/las hay… ¿dónde están? ¿Nos brindarán una campaña digna de una democracia como la nuestra, o también enfangarán estas elecciones?

Al final, parece que el PP volverá a errar el tiro y nos ofrecerá otra campaña vacía. Y lo peor es que España está dispuesta a aceptar ese tipo de mensajes. Pero alegrémonos, pues los tiros en la nuca que preocupaban a todo el país hace años ahora se han convertido en otros tiros que preocupan a los jóvenes del PP. Han aprendido bien de las amistades de su jefe. No los culpo, como bien podría decir Froilán en uno de esos reservados, yo solo sé que había nieve. Pero yo confío en un cambio de rumbo en el PP. Considero que hay más dignidad dentro de ese partido de la que se empeñan en hacernos ver.