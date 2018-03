Vivir la historia cubana

Increíble, milagroso, inesperado, asombroso… No han faltado adjetivos para calificar lo que ha representado el miércoles 17 de diciembre para Cuba. La fecha entró en la historia como la réplica latinoamericana de la caída del muro de Berlín, según comentaba Pepe Mujillo, el Presidente uruguayo. Esta relación de vecindad hostil, marcada por el férreo bloqueo, se presentaba como uno de los últimos vestigios de la guerra fría. Y el deshielo no se imaginaba para mañana. Las relaciones entre ambos países parecían congeladas e insensibles al cambio climático que afecta tanto a la isla como al rumbo de la potencia mundial. Las posiciones de ambos países se veían inamovibles a pesar de los ruidos y rumores que corrían.

Sin embargo, desde hace un año, tras el apretón de manos de Obama y Raúl Castro durante el funeral de Nelson Mandela se anticipaba un cambio. Varias señales este año han demostrado que “algo se movía” en torno a la percepción de la política de EEUU hacia Cuba, entre otras las declaraciones de varias personalidades políticas como Hilary Clinton, los artículos del New York Times comentados por Fidel, y varias visitas de empresarios y altos representantes del movimiento cooperativista estadounidense en Cuba. Pero nadie se imaginaba que el desenlace iba a ser tan veloz.

Vivo en la isla desde hace más de un año, y en varias ocasiones, conduciendo a lo largo del malecón me he sentido desplazado en el tiempo, protagonista de una película tecnicolor de espionaje y amor de los 60. El 17 de diciembre, me sentí a la vez en el corazón de Cuba, de la historia del continente americano, y de la vida de cada persona de mi equipo. Tuve la sensación de vivir plenamente el presente. Las intensas emociones que me generaban las conversaciones que he tenido con cubanas y cubanos que me contaron trozos de sus historias en cada etapa de la Revolución, del auge azucarero al periodo especial y luego de estos últimos años de “actualización”, fueron superadas por lo que sentí en aquel momento.