Patios cordobeses: una arquitectura singular para estos oasis urbanos

Abrir las puertas de una casa para que a ella pase todo el que desee contemplar la belleza de un patio cordobés. Ese gesto, convertido en una tradición que cumple ya casi un siglo, es el valor de las Fiesta de los Patios, distinguida como Patrimonio Inmaterial por la Unesco desde 2012 precisamente por ese hecho de convivencia y de compartir que definen a esta fiesta.

El legado de civilizaciones anteriores que en su arquitectura dejaron en herencia a Córdoba la construcción de viviendas en torno a un patio, ha sido imbuida después por ese hecho social propio y singular que extrapola la convivencia vecinal diaria en el patio a la magnitud de visitas que hoy en día reciben estos oasis urbanos, sobre todo en el mes de mayo y en fechas señaladas como la Navidad, donde las plantas y flores ornamentan estos espacios de manera única en el mundo.

Fue en 1918 cuando los cordobeses comenzaron a abrir las puertas de sus patios al público, una costumbre que se formalizaría con la convocatoria del primer Concurso de Patios, Balcones y Escaparates en 1921. De entrada, hubo una escasa respuesta de los propietarios para participar en el certamen, algo que hizo que hasta 1933 no se volviera a celebrar, una interrupción en el tiempo que fue la primera pero no la única, puesto que con el estallido de la Guerra Civil de nuevo se dejó de desarrollar el concurso. De hecho, el concurso no se recuperaría hasta 1944, momento a partir del cual se establecieron ya los primeros criterios de valoración de los patios: la arquitectura, la decoración y el tipismo de los mismos.