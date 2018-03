Los equipos de LoL en España se arman: los fichajes del verano

El dopaje es un problema que ha acompañado a las competiciones deportivas prácticamente desde el inicio. En el caso del deporte tradicional, han sido muchas las veces que determinados profesionales se han visto salpicados por escándalos relacionados con el consumo de sustancias prohibidas. Los esports no parecen estar completamente a salvo de esta problemática. Pero la falta de una regulación específica sobre este asunto complica que se pueda identificar, afrontar y solucionar esta amenaza para los deportes electrónicos.

La alarma saltó en 2015, cuando el jugador Kory ‘Semphis’ Friesen, que por aquel entonces formaba parte de Cloud 9, admitió durante una entrevista que su equipo había consumido fármacos para mejorar su rendimiento durante la celebración de la Electronic Sports World Cup 2015. Friesen habló de un compuesto de anfetaminas que se comercializa en Estados Unidos con el nombre de Adderall y que sirve para aumentar la concentración y se receta para combatir el Trastorno de Déficit de Atención. Pero tanto sus compañeros como el equipo negaron rápidamente las declaraciones del jugador.

La revelación no pasó desapercibida: poco después, la ESL anunciaba la creación de una serie de normas específicas en sus competiciones para impedir que esta situación pudiera repetirse. El tema no tuvo mucho más recorrido y desde entonces no han salido a la luz más casos de dopaje. Esto no demuestra que no hayan existido más casos, sino que no parecen existir mecanismos eficientes para detectarlos, además de que no está muy claro qué sustancias podrían considerarse dopantes en el caso de los esports. ESL utilizó la lista de sustancias prohibidas por WADA (la Agencia Mundial Antidopaje), que se centra únicamente en los fármacos dopantes para los deportes tradicionales.