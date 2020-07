12J- Alcalde de Ordizia pide al Gobierno Vasco que establezca "de forma oficial" el protocolo para votar en la localidad

SAN SEBASTIÁN, 9 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Ordizia, Adur Ezenarro (EH Bildu), ha pedido al departamento de Salud del Gobierno Vasco que establezca "de forma oficial" el protocolo para votar este domingo en la localidad con "garantías". A su juicio, supone una "irresponsabilidad" que las personas que están confinadas con resultado negativo vayan a las urnas.

En declaraciones a los medios después de que la Junta Electoral haya confirmado que hay "garantías" para votar el domingo en Ordizia, Ezenarro ha afirmado que el objetivo del Ayuntamiento es "proteger" la seguridad de los ordiziarras.

Según ha señalado, esta mañana la consejera vasca de Sanidad, Nekane Murga, le ha comentado "verbalmente" que las personas que han dado positivo en covid-19 "no podrán ejercer su derecho a voto" en estos comicios y que las personas que "aún teniendo un resultado negativo están en cuarentena no podrán formar parte de las mesas pero sí podrán ejercer su derecho a voto".

En ese sentido, ha explicado que ha pedido a Murga que "por favor remita lo antes posible el documento oficial que acredita esas afirmaciones porque ya estamos recibiendo llamadas de personas que han sido convocadas para ser miembros de las mesas y nos están preguntando qué tipo de certificados tienen que presentar si están en cuarentena, si han dado positivo, etc".

"A partir de ahí seguimos organizando todo el dispositivo de seguridad para que las elecciones se celebren de la forma más segura posible, nosotros no estamos en campaña, nosotros no estamos pensando más allá de los límites de nuestro municipio y de los vecinos, que para muchos son números pero para nosotros son personas con cara, nombre y apellidos" y tratando de "mejorar ese dispositivo" para que esta cita electoral se pueda llevar a cabo "con la mayor garantía de seguridad para los convecinos".

En este sentido, ha señalado que ya han hecho "cambios" en la disposición inicial de las mesas electorales y han sacado varias que estaban previstas en un centro escolar al exterior. "El parte meteorológico parece que nos va a ayudar", ha apuntado, para añadir que están valorando también tener esa posibilidad en otro centro escolar para trasladar las mesas a espacio exterior cubierto, con el fin de "mejorar las condiciones de seguridad". También ha indicado que se han "reorganizado" los circuitos de entrada y salida a los colegios electorales.

"IRRESPONSABILIDAD"

"Desde mi punto de vista sigue siendo una irresponsabilidad decir a la gente que está confinada en sus casas -por criterios sanitarios porque todavía pueden ser un riesgo ya que esos negativos pueden estar en periodo ventana y convertirse positivos- que para ejercer su derecho a voto tienen que salir de sus casas con el voto y dejar a sus espaldas la responsabilidad de que, para ejercer su derecho al voto, pueden estar poniendo en riesgo a sus vecinos", ha lamentado.

El alcalde ha asegurado que ya les han trasladado muchas personas que no van a asumir esa "responsabilidad". "No entendemos por qué no se ofrecen otras maneras para que esas personas y también las positivas puedan ejercer su derecho a voto de otra manera", ha afirmado.

"Seguimos trabajando y analizando cómo podemos mejorar las condiciones de seguridad para que en los cuatro colegios donde tendremos diez mesas la gente pueda votar con total seguridad y estamos pensando en hacer un llamamiento a la ciudadanía para que los que quieran ejercer su derecho a voto lo hagan de una forma más o menos ordenada y repartida a lo largo del día para evitar aglomeraciones", ha apuntado, todo con el fin de que las 7.000 personas llamadas a votar puedan ejercer su derecho a voto.

Además, preguntado por cuántas personas habría en estos momentos confinadas a la espera de los resultados de las PCR, ha indicado que según Sanidad unas 250 pero las cifras "aumentan" en la medida en que alguno de esos casos pueda ser positivo y haya que hacer las pruebas a su entorno directo, por lo que el Ayuntamiento ha empezado a hacer "un rastreo". Finalmente, ha reiterado que el Consistorio no asumirá "de ninguna manera" las consecuencias de la decisión del Gobierno Vasco de que las personas confinadas puedan acudir a votar el domingo.