12J Gallegas.- Feijóo promete dedicarse a Galicia "con más ahínco, dedicación y ganas": "Le debo más que nunca"

Recuerda a las víctimas del COVID y asegura que trabajará cada día su mandato para que "nadie más pase lo que pasaron esas familias"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 (EUROPA PRESS)

El candidato del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha proclamado, tras revalidar su cuarta mayoría absoluta, que se siente "con más fuerzas, ilusión y ganas" que en sus tres mandatos anteriores y ha prometido dedicarse a Galicia "con más ahínco, dedicación y ganas" si cabe porque ahora le debe "más que nunca".

"Me debo a responder por esta confianza mayoritaria", ha sentenciado en su primera comparecencia ante los medios y tras ser recibido a gritos de "presidente, presidente" por los suyos. Varios miembros de su equipo de campaña también fueron aplaudidos por decenas de militantes y simpatizantes reunidos en un hotel compostelano, donde se celebra una fiesta de celebración.

Su madre, su hermana y su pareja estuvieron presentes en una intervención en el que, al margen de reafirmar su compromiso con Galicia, el dirigente popular ha tenido unas palabras de agradecimiento para las más de 600 víctimas mortales del coronavirus en la Comunidad.

"Se fueron antes de tiempo y voy a dedicar toda la legislatura a intentar conseguir que nadie más pase lo que pasaron estas familias. Todas esas personas estarán conmigo todos los días de mi mandato. Espero y deseo que este maldito virus deje de ser una amenaza para la gente y que remontemos también en lo económico y lo social. Viviremos las consecuencias con intensidad, pero seremos capaces de salir de la crisis como lo fuimos antes", ha garantizado.

"Sé por qué nos habéis votado y para qué", ha agregado, para concluir que él cumplirá con su "deber" como si fuese "el primer día" del mandato con el que inició su trayectoria en la Xunta en 2009, once años atrás.

"COMPORTAMIENTO EJEMPLAR"

Feijóo ha arrancado su intervención agradeciendo a todos los gallegos su comportamiento "ejemplar" en una jornada electoral marcada por la pandemia que se ha desarrollado, en consecuencia, "en circunstancias anómalas y atípicas". Pese a todo, ha remarcado que fueron "capaces de decidir el futuro de Galicia".

También ha dado las gracias a los miembros de su partido de dentro y fuera de Galicia, y a su equipo más próximo, "exactamente el mismo que tenía en marzo de 2009", cuando ganó por primera vez. Ha destacado, asimismo, el trabajo de las cuatro cúpulas provinciales, y especialmente los resultados de Lugo y A Coruña, que ha elevado a "matrícula de honor".

Acompañado de su secretario general, Miguel Tellado, y del portavoz parlamentario, Pedro Puy, coordinador, además, del programa electoral, el dirigente popular también ha transmitido su agradecimiento a todo su gobierno, que es, a día de hoy, tras "tantos meses difíciles de vacas flacas y noches en vela", capaz de "seguir mirando a los ojos a todos los gallegos".

"MI DEBER SERÁ CUMPLIR CON GALICIA"

Feijóo ha incidido en el "excepcional" respaldo recibido para insistir en su compromiso con Galicia, y remarcar que "cumplirá" con su deber porque sabe, ha dicho, lo que los gallegos esperan de él. "Dije que no quería una Galicia dividida entre partidos y menos entre bloques irreconciliables, y pondré todo de mi parte para cumplirlo", ha ejemplificado.

También ha recordado otros mensajes que priorizó durante la campaña electoral y que, ha dicho, trabajará por preservar, como anteponer la "moderación" a "posiciones intransigentes de la derecha o de la izquierda". "Y dije que no quería una Galicia separada del resto de españoles y los gallegos nos vamos a seguir sintiendo orgullosos de ser españoles, ha apostillado.

Feijóo se ha mostrado convencido de que Galicia será capaz de superar la situación de crisis post covid. "No voy a parar hasta que lo logremos", ha garantizado, antes de asegurar que, si bien no puede prometer que no se vaya a equivocar, sí que trabajará para "no" fallar a los gallegos.

Feijóo ha dicho que, si algo le parecía "imposible", era lograr una cuarta mayoría absoluta y "más" en este escenario de pandemia en la que la "mascarilla" y la distancia social dificultaban el contacto humano. Por eso, ha valorado el respaldo que ha recibido en las urnas, pero también ha asegurado que gobernará para los que hoy puedan "no estar contentos" con su victoria.

"Mi deber será cumplir con Galicia, no pondré por delante de Galicia a nada ni a nadie. Defenderé los intereses generales hasta el final de mi mandato. Confíen en nosotros", ha apelado.

PALABRAS PARA PONTÓN Y CABALLERO

Feijóo ha tenido palabras para su familia y ha recordado a su padre, que falleció hace cuatro años. Con especial intensidad se ha referido a su hijo, Alberto. "Me veía colgado en los carteles por las calles y ahora podré estar un poco más con él por la mañana y por la noche", ha señalado.

Finalmente, ha felicitado a la líder del Bloque, Ana Pontón, por una campaña "muy bien diseñada y lograda". Y ha destacado la "generosidad y ánimos" que le transmitió el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero. Asimismo, ha dado las gracias por su mensaje de felicitación al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

PLAN DE DINAMIZACIÓN

Finalmente, ha recordado a las más de 200 personas que no pudieron votar a causa del coronavirus y ha concluido con la afirmación de que espera tener "muy pronto" buenas noticias para la Mariña lucense, una tierra que "quiere" y con la que se ha "comprometido". "Queda un día menos para volver a la normalidad", ha dicho.

Igualmente, ha asegurado que, en cuanto se constituya, remitirá al Parlamento e plan de dinamización de la economía gallega, así como a la Mesa de diálogo social.

Finalmente, Feijóo ha zanjado su intervención con la proclama que le ha acompañado en la campaña: "Galicia, Galicia, Galicia y... por cuarta vez, Galicia".