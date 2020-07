12J.-Vox cierra una tensa campaña llamando a Feijóo mezcla de "lo peor de la izquierda radical y del separatismo"

Decenas de manifestantes reciben en Lalín (Pontevedra) a Ortega Smith y Espinosa de los Monteros a gritos de "fascistas"

LALÍN (PONTEVEDRA), 10 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, y el portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, han escogido el municipio de Lalín (Pontevedra) para concluir una campaña de las autonómicas marcada por un constante ambiente de tensión debido a las manifestaciones con las que se han topado sus mítines.

Con gritos de los protestantes de fondo, puesto que el acto de este viernes no ha sido una excepción, Ortega Smith ha puesto el broche final a la carrera hacia el 12 de julio acusando al presidente de la Xunta y candidato a la reelección por el PP, Alberto Núñez Feijóo, de ser un "fraude personalizado" y un "tramposo", por ser un "nacionalista disfrazado" con políticas "de izquierdas".

"Qué gran fraude eres, Feijóo, qué gran mentira, qué tramposo. Feijóo es una extraña mezcla de lo peor de la izquierda radical y de lo peor del separatismo nacionalista. Y encima con el peligro de que va camuflado de un partido de derechas o de no izquierdas", ha explicado el número dos de Vox.

Tras llamar al lehendakari, Iñigo Urkullu, "renegado" por rechazar "su condición español", ha insistido entre aplausos en la idea de que Feijóo es, en la misma línea, "un defraudador": "Significa el mayor 'progre', el candidato que defiende con más ahínco las políticas de la izquierda pidiéndole el voto a quienes no son de la izquierda. Las políticas de Feijóo las podría defender cualquier partido de la izquierda".

Y es que, según ha enumerado, el líder del PPdeG "defiende el aborto", la "imposición de los 'lobbies' LGBT", la "ideología de género" y la "enseñanza sexual a menores de tres años en las escuelas". "Ha impuesto el totalitarismo ideológico como no lo había hecho ningún candidato ni del Bloque, ni del Partido Socialista, ni de las mareas de Podemos", ha resumido.

En definitiva, Feijóo "defiende las tesis del mal llamado nacionalismo, que no es más que el embrión que años después se convierte en separatismo". Además, ha continuado el número dos de Vox, el presidente del PP, Pablo Casado, "lo sabe" y "en el fondo se avergüenza" de ello. "Cualquier otro presidente del partido le hubiese exigido que pusiese las siglas en su propaganda".

CASTELAO, "ANTIRRACISTA" Y "ANTIESPAÑOL"

Tampoco se ha olvidado Ortega Smith de reavivar la polémica censurando que el todavía titular de la Xunta haga homenajes "a ese antirracista y a ese antiespañol de Castelao". "Nosotros queremos hacer un homenaje a esos gallegos que han aportado grandeza a España, como Emilia Pardo Bazán", ha añadido.

Así las cosas, Ortega Smith ha explicado que el 12 de julio "solo hay dos papeletas: "La papeleta que dice que votando verde, votando Vox, se vota por una Galicia intrínseca, inseparable de un proyecto nacional que se llama España; y otras muchas papeletas que representan una Galicia excluyente, separada del proyecto nacional".

También ha elogiado la "valentía" de los militantes y simpatizantes que trabajan "aunque se nos amenace, aunque se nos insulte, aunque oculten nuestras papeletas". "Qué aprendices de Maduro y de Castro. Qué poco respeto a la libertad, a la democracia y al pluralismo", ha lamentado.

TENSIÓN CON LOS MANIFESTANTES

La del secretario general de Vox ha sido la intervención que mayor contestación ha generado por parte de las decenas de manifestantes, en su mayoría jóvenes portadores de banderas LGTB y la 'estreleira' que han proliferado gritos de "fascistas" pero que, en ocasiones, han generado un ambiente festivo.

Así, algunos de ellos simulaban desinfectar el césped de los jardines donde se ha desarrollado el mitin, mientras otros reproducían a través de unos altavoces el himno gallego y la insigne canción de Pimpinela 'Al compás de una muiñeira'.

Aunque no se han producido enfrentamientos directos, en parte gracias a un cordón de separación formado por agentes de la Guardia Civil, en el entorno exterior del Auditorio Municipal de Lalín todavía se escuchaban gritos entre ambos grupos durante la hora posterior a la finalización del mitin.

No obstante, tampoco han faltado los insultos y peinetas por parte de los cientos de simpatizantes de Vox que se han acercado hasta el lugar. De hecho, Espinosa de los Monteros ha tirado de ironía para empezar su intervención con un "buenos días" hacia los manifestantes: "Menudo madrugón os habéis pegado para venir aquí a las 20,00 de la tarde".

"Estamos aquí para que estos especimenes no se reproduzcan. Solamente con verles ya sabemos que hay un problema grave en la educación", ha dicho a continuación el portavoz del partido de Santiago Abascal en el Congreso.

"UNA GALICIA MEJOR EN UNA ESPAÑA MEJOR"

Durante su discurso, Espinosa de los Monteros se ha permitido citar al papa Juan Pablo II para dirigir a los simpatizantes dos frases --"la verdad os hará libres" y "no tengáis miedo"-- y apelar a la "oportunidad" que el 12 de julio brinda para "hacer una Galicia mejor en una España mejor". "Ser gallego es una de las mejores maneras de ser español, como precisamente sois vosotros", ha agregado.

A modo de resumen de los 11 años de Feijóo en la Xunta, Espinosa de los Monteros ha dicho que la Comunidad está "peor" ahora. "¿No será que habrá que volver a los principios que hicieron de Galicia una gran parte de España?", se ha preguntado.

Finalmente, ha hecho un llamamiento al "amor" que los gallegos tienen por su tierra y "por España", cuya sociedad "está pasando por un mal momento". "Pero volveremos a hacerla grande otra vez", ha proclamado, para seguidamente concluir con un "¡Viva España y viva Galicia!" que ha generado cientos de contestaciones.

LOS CUATRO CANDIDATOS

El mitin celebrado en Lalín, "kilómetro cero" de Galicia, ha contado también con las intervenciones de los cabezas de lista por las cuatro circunscripciones gallegas. Primero, María Jesús Fernández (Ourense) se ha centrado en cargar contra las "imposiciones lingüísticas" en la educación y contra el discurso del PPdeG en campaña: "Dicen que les robamos los votos. Los votos no son de nadie, son de los gallegos que libremente van a las urnas".

A continuación, la número uno por Lugo, Sonia Teijeiro, ha aseverado que el clima que viven los actos electorales de Vox de cara al 12J no permite que los comicios del domingo sean "libres" y ha criticado no solo a quienes "no condenan la violencia" que dice sufrir, sino a aquellos que "miran hacia otro lado o se ponen de perfil".

Ricardo Morado (A Coruña) afeó a Feijóo que apelase "al voto del miedo" en las elecciones generales del 10 de noviembre, lo que generó, según ha dicho, que el BNG se llevase el último escaño por esta provincia en lugar de Vox, que tuvo "más de 114.000 votos" en Galicia.

Por su parte, el número uno por Pontevedra, Antonio Ramilo, ha prometido que su partido "va a dar voz a toda Galicia" desde su Parlamento, donde serán "un dique de contención que frene a la izquierda radical" y "al nacionalismo de Feijóo".