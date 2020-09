13 Detenidos en protesta ecologista que retrasa la distribución de periódicos

Londres, 5 sep (EFE).- Trece personas han sido detenidas este sábado tras participar en una protesta ecologista ante tres plantas de impresión del Reino Unido que ha retrasado la distribución de los principales periódicos británicos a los quioscos del país.

Desde la noche del viernes, un centenar de activistas del movimiento Extinction Rebellion (XR) ha bloqueado el acceso a las rotativas Newsprinters -propiedad de News Corporation, del magnate estadounidense Rupert Murdoch- en Inglaterra y Escocia para condenar que sus cabeceras "no informan de la crisis climática y manipulan la verdad para satisfacer sus intereses".

Con eslóganes como "Libera la verdad", los manifestantes han cortado los carreteras que llevan a las plantas de Broxbourne (centro de Inglaterra), Knowsley (noroeste) y Motherwell (Escocia), lo que ha impedido la salida de los camiones que debían repartir diarios como "The Sun" y "The Times", de Murdoch, y otros impresos allí como "The Daily Mail", "The Daily Telegraph" y "Financial Times".

Las detenciones han sido efectuadas en Broxbourne por la Policía de Hertfordshire, mientras que en Knowsley y Motherwell los agentes continúan evaluando la situación.

En un comunicado, Newsprinters ha condenado "este ataque contra toda la prensa libre" y ha señalado que, aunque podrá imprimir las cabeceras con el apoyo de rotativas rivales, no podrá evitar retrasos en su distribución.

La ministra conservadora del Interior, Priti Patel, ha lamentado por su parte que "esta mañana, habrá gente en todo el país que no podrá leer su periódico por los actos de Extinction Rebellion" y tildó de "inaceptable" "esta afrenta a nuestra prensa libre, sociedad y democracia".

El grupo ecologista empezó el 1 de septiembre diez días de protesta en diversas ciudades del Reino Unido, con concentraciones en lugares emblemáticos como el palacio de Buckingham y la sede del Banco de Inglaterra en Londres.

El pasado jueves, más de 300 personas fueron detenidas en manifestaciones en la capital británica, y la Policía advirtió de que se enfrentan a multas por no respetar la normativa contra la COVID-19.