14F.- Arrimadas (Cs) apela al voto de los que se sienten "abandonados" por PSC y PP

Dice que el 14F se impondrá el 'corazón tribandera': "Ganará el amor"

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, ha pedido el voto para superar cuatro años más de proceso independentista y ha apelado concretamente a los votantes socialistas y populares: "Si te sentiste abandonado por los Gobiernos del PP y el PSOE en Madrid, vota Cs. Si te sentiste defraudado por Montilla y Maragall, vota Cs. Si quieres un partido que lo cambie todo, vota Cs".

En el acto telemático de cierre de campaña de Cs este viernes en Barcelona, Arrimadas se ha referido a todos aquellos electores que no quieren "multas lingüísticas" en Cataluña y que quieren bajar los impuestos y ayudar a las pymes y autónomos.

Para Arrimadas, si Cs gana el 14F se destapará por primera vez la corrupción en Cataluña: "No quiero ni la del 3% ni la del PSOE ni PP, ni la de los nuevos partidos. Necesitamos corrupción 0 y tolerancia 0 con la corrupción".

Ha asegurado que el 14F se va a imponer el 'corazón tribandera' --en sus palabras-- y que "ganará el amor al odio", porque como afirma Cs busca recuperar la convivencia entre los catalanes que, a su juicio, ha quedado afectada por el independentismo.

"Acabemos con la doble 'P': de pandemia y 'procés'. Acabemos con la división, la mala gestión, con esta decadencia económica, social y cultural. Tenemos que relanzar el proyecto de Cataluña. Nosotros somos el voto fiable y seguro", ha remarcado.

Ha sostenido que tras la victoria de Cs en las elecciones de 2017 "la siguiente etapa del sueño es gobernar la Generalitat", y pide al electorado no quedarse en casa el domingo para no estar los próximos cuatro años arrepintiéndose de no haber ido a votar, según ella.

Arrimadas ha dicho que comprende que, dada la situación actual de pandemia, "es difícil y cansino", pero defiende que la votación se podrá hacer con todas las garantías sanitarias y que, a su juicio, es necesario para volver a levantar Cataluña.