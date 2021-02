14F.- Borràs (Junts) pide ganar para evitar un tripartito: "Si suman, lo volverán a hacer"

SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), 6 (EUROPA PRESS)

La candidata de Junts a las elecciones catalanas, Laura Borràs, ha pedido este sábado una victoria clara el 14 de febrero para evitar la posibilidad de que se forje un nuevo tripartito en Cataluña: "Si suman, lo volverán a hacer".

"Junts es el único voto que permite garantizar que en la Generalitat no habrá tripartito. No pactaremos con ningún partido del 155 y tampoco aceptaremos sus votos. Somos un voto útil para frenar el tripartito: no se puede ser socio en Madrid y hacer ver que en Cataluña te peleas con su sucursal", ha exclamado en un mitin presencial y telemático en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los consellers Damià Calvet, Jordi Puigneró y Àngels Ponsa.

Para Borràs, en esta campaña ha surgido un nuevo partido, el de "juntos contra Junts", porque, en su opinión, quieren evitar que ganen las elecciones y que la próxima legislatura sea la de la implementación del mandato del 1-O.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)