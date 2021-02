Al menos 237 detenidos junto a la corte moscovita donde se juzga a Navalni

Moscú, 2 feb (EFE).- Al menos 237 personas han sido detenidas hoy en las inmediaciones del Tribunal Urbano de Moscú, donde se celebra el juicio al líder opositor ruso, Alexéi Navalni, según informó OVD-Info, una organización de seguimiento de persecuciones políticas.

Acusan en el juicio a Navalni de haber violado 7 veces la libertad condicional

Desde primeras horas de la mañana, fuerzas antidisturbios desplegaron un imponente dispositivo de seguridad en torno a la sede judicial y poco antes del comienzo de la vista comenzaron las detenciones, como se puede apreciar en vídeos publicados en medios digitales y redes sociales.

El juicio a Navalni responde a una demanda del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que pide hacer efectiva la pena suspendida de 3 años y medio de prisión a la que este fue condenado en 2014.

DIPLOMÁTICOS EN EL TRIBUNAL

A la sede del Tribunal, en cuyo interior se prohibió captar imágenes a los periodistas, accedieron una veintena de diplomáticos occidentales, lo que provocó una reacción airada de la portavoz de Exteriores rusa, María Zajárova.

"Esto ya no es solo intromisión en los asuntos internos de un Estado soberano. Es un autodesenmascaramiento del papel indecoroso e ilegal de Occidente en los intentos de contener a Rusia ¿O es un intento de presionar al juez?", escribió Zajárova en su página de Facebook.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, también reaccionó a la presencia de los diplomáticos occidentales.

"Desde luego, los diplomáticos no deben inmiscuirse en los asuntos internos de Rusia y, menos aún, realizar acciones que puedan ser interpretadas como un intento de presionar a la Justicia", dijo Peskov en su rueda de prensa diaria.

Subrayó que el presidente ruso, Vladímir Putin, al que Navalni acusó directamente de ordenar el envenenamiento que sufrió en agosto pasado, "no sigue la marcha de este juicio".

Preguntado sobre la posibilidad de que el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que llega a Moscú el próximo jueves, se reúna con Navalni, Peskov respondió: "Esas decisiones la toman los investigadores, los jueces, y en cada situación estas son diferentes".

Agregó que, si se produce una petición en ese sentido, el Ministerio de Asunto Exteriores la remitirá a quien corresponda.

"Por otra parte, ellos (Navalni y Borrell) no son parientes, no se conocen. Por ello, ¿cuál sería el motivo de esa visita? No lo sé. Además, no nos corresponde opinar", dijo el portavoz de la Presidencia rusa.

En diciembre de 2014 Navalni fue condenado por un caso de fraude en un juicio que en 2017 fue calificado de arbitrario por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por lo que Rusia tuvo que indemnizarlo, aunque no anuló la sentencia.

El SFP le acusa de haber incumplido los términos de la libertad condicional, incluido cuando estaba convaleciente en Alemania tras el envenenamiento que sufrió en Siberia en agosto del año pasado.

A su regreso a Rusia el pasado día 17 fue detenido en un aeropuerto moscovita y al día siguiente fue enviado a prisión preventiva por un periodo de 30 días.

La detención de Navalni ha suscitado las mayores protestas contra Putin de los últimos años.

Este domingo, en la manifestaciones para exigir su libertad, fueron detenidas 5.646 personas en todo país, según los últimos datos de OVD-Info.