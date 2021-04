4M.- Delegación de Gobierno autoriza como concentración el acto de Vox en Vallecas tras denegarlo el Ayuntamiento

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La Delegación de Gobierno en Madrid ha autorizado como concentración el acto de presentación de candidatura de Vox para las elecciones autonómicas del 4 de mayo, en un evento previsto para este miércoles a las 19.30 horas en la vallecana Plaza de la Constitución, conocida popularmente como 'Plaza Roja'.

En concreto, la Delegación de Gobierno ha autorizado a la formación a concentrarse manteniendo la distancia de seguridad y cumpliendo con las normas sanitarias, después de que según avanzó 'El País' y confirmaron a Europa Press fuentes municipales, Vox solicitara la celebración del acto al Ayuntamiento de la capital "fuera de plazo".

Así, al tratarse de un evento que implica la ocupación de la vía pública, Vox tenía que haberlo comunicado con un mínimo de un mes de plazo o de 15 días si fuese con carácter de urgencia.

Según explicaron desde el Consistorio, fuera de plazo no es posible tramitar este permiso y se les sugirió que lo solicitasen a la Delegación de Gobierno en Madrid como si fuera una concentración para agilizar los trámites.

Vox tiene intención de lanzar este miércoles su campaña, mientras que diferentes asociaciones y grupos antifascistas del distrito han llamado a boicotear el acto de presentación.

A través de redes sociales han alentado a los vecinos a que se concentren a las 18 horas en la misma plaza para no permitir que "el fascismo se presente en Vallecas y lo utilice como escenario para su discurso de miedo y odio".

"Nuestros barrios no son lugar para la escoria fascista y racista. No te quedes en casa, no muestres indiferencia", han trasladado a través de las redes sociales.