4M- Errejón critica que se sitúe ya a Maroto en el Gobierno de Madrid: "Hay que ganar primero y luego los nombramientos"

Sobre la exclusión de Toni Cantó, dice que es algo "sencillo" pero difícil de explicar al PP: "Las reglas están para cumplirse"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha puesto en cuestión el anuncio del PSOE de situar ya a la ministra de Industria, Reyes Maroto, como vicepresidenta económica en un hipotético Gobierno de Ángel Gabilondo en la Comunidad de Madrid. "Hay que ganar primero y luego hacer nombramientos", avisa.

En declaraciones a Europa Press, Errejón ha defendido que todas las fuerzas políticas son "libres" de hacer las apuestas que consideren más interesante, pero sostiene que lo que tienen que hacer las fuerzas progresistas es "cooperar" y no empezar a "repartirse posiciones".

"Lo que hay que hacer ahora es sumar, y a eso es a lo que está Más País, a hablar de lo que de verdad importa y a sumar", ha manifestado Errejón, incidiendo que así lo están reflejando todas las encuestas, en las que su partido está "de subida" y con posibilidades de ganar.

EL ORDEN EN ESTE CASO ES IMPORTANTE

Ahora bien, el máximo responsable de Más País ha insistido al PSOE, ante el anuncio sobre Reyes Maroto, en que "el orden en este caso es importante: Hay que ganar primero y después hacer los nombramientos".

Sobre la decisión del Tribunal Constitucional de dejar al exdiputado de Ciudadanos Toni Cantó fuera de las listas del PP a las elecciones del próximo 4 de mayo, Errejón se ha lamentado que los madrileños y los españoles entiendan está decisión y los 'populares', no. "Esto es una cosa difícil de explicar al PP, pero muy sencilla: las reglas están para cumplirse, y si Toni Cantó no las cumplía, no puede ir en las listas", ha comentado.

En este punto, ha cuestionado que la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, reste importancia a la decisión y diga que "no le afecta" y que "no pasa nada" porque "tiene un plan b". "Si yo fuera candidata del PP tendría más cuidado en usar esa expresión; es obvio que el PP tiene un plan b porque siempre ha tenido una 'caja b'", ha concluido.