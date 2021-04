4M.- PSOE culpa a Vox de la amenaza a Maroto por su discurso del odio y avisa al PP: "La indiferencia es criminal"

Lastra dice en un mitin sobre diversidad que todos los avances en derechos los ha traído el PSOE y la derecha, ninguno

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, ha denunciado este lunes durante un mitin que las amenazas como la que ha recibido la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, de una navaja, se producen por los "discurso de odio" como los de Vox, y ha avisado además al PP de que la "indiferencia es criminal".

"A todo delito de odio lo precede un discurso de odio", ha afirmado la dirigente socialista, tras enterarse durante su intervención del nuevo incidente. "Desde aquí, al fascismo: No vais a pasar. Se acabó. Esto sí que va de democracia", ha sentenciado.

Lastra ha traslado el apoyo del PSOE a Maroto así como al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al líder del Podemos, Pablo Iglesias, y a la directora de la Guardia Civil, María Gámez, que también recibieron amenazas la semana pasada. "Los demócratas somos más, y los vamos a parar en las urnas, el 4 de mayo", ha asegurado.

"Ya se están pasando, hay que frenarlos. Llamo a todo el pueblo de Madrid frente a las amenazas, frente al fascismo, frente al miedo", ha proclamado, antes de alertar de que "el discurso del odio va aumentando a cada día que pasa".

Y además, ha avisado de que, ante este tipo de amenazas, no se puede mantener la equidistancia. "Frente a aquellos que frivolizan, frente a aquellos que son equidistantes, que muestran indiferencia con lo que está pasando, yo les digo que hay veces que la indiferencia es criminal", ha denunciado.

"No hay un término medio frente a la amenaza, frente a aquellos que persiguen a los adversarios políticos, frente a aquellos que persiguen a la gente que en este país se deja lo mejor para que nuestro país avance", ha avisado.

"HAY QUE MOJARSE EL 4M"

En este punto, Lastra ha defendido que para frenar "el miedo" y el "temor" hay que votar al PSOE. "Animo a todos los demócratas de Madrid y a los que creen en los valores de la Constitución y la justicia social. Hay que mojarse el 4M", ha afirmado.

"Yo estoy harta de que estos fascistas nos digan a los demócratas que nos vayamos de España. ¿Qué país quieren construir si solo caben ellos?", se ha preguntado. "Ningún país, ninguna comunidad, ningún futuro, se puede construir sobre la exclusión, el temor, el silencio o la amenaza", ha afirmado.

Lastra también ha advertido de que Madrid no se puede convertir "en la primera capital de Europa donde gobierne la extrema derecha". "Por eso hoy llamo a todos los que se oponen al odio a que vayan a votar", ha demandado.

"Hay mucho en juego, no se trata solo de Madrid, ni siquiera se trata de España. Se trata de la democracia. Se trata de nuestra libertad y de la convivencia", ha enfatizado.

"LA DERECHA PISOTEA LA LIBERTAD"

La intervención de Lastra se ha enmarcado en un mitin que ha celebrado el PSOE en Ferraz para defender la diversidad, con el candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, y otros integrantes de su lista, como la 'número dos', Hana Jalloul, o Carla Antonelli.

Antes de que le pasaran una nota informándola de la amenaza que ha recibido Maroto, la 'número dos' del PSOE ha defendido que el PSOE ha estado siempre en la lucha por la diversidad. De hecho, ha asegurado que "todos y cada uno de los avances en derechos y libertades" llevan las siglas del PSOE. "Justicia y libertad, esa es nuestra bandera", ha apostillado.

"Ahora buscad una sola ley de reconocimiento de derechos y libertades que haya traído la derecha: no hay ni una sola. En más de 40 años, la derecha no ha traído a este país ni un solo avance en derechos y libertades. Usan la palabra libertad para despistarnos mientras pisotean su verdadero significado", ha denunciado.

También ha acusado al PP y Vox se ser lo mismo en este sentido. "Tanto monta, monta tanto, son lo mismo", ha afirmado, tras recordar que recientemente votaron "en contra de educar en la diversidad". "Votaron en contra de la diversidad", ha rechazado.

Por ello, ha criticado que "no se puede defender la libertad mientras se pretende obligar a las personas a ser lo que no son, a esconder lo que sienten o a amar a quien no aman". "Eso es atacar la libertad, y es lo que hace la derecha", ha avisado. "Pisotean la libertad", ha enfatizado.

Por último, ha avisado de que, ante esto, el PSOE no va a "agachar la cabeza". Nunca nos rendiremos frente a la injusticia, la desigualdad, ante la discriminación, el desprecio a la diferencia y la opresión. Nunca nos rendiremos. Este partido, no", ha asegurado.