Las 5 claves de la campaña de CUP en las elecciones del 14F

Barcelona, 7 feb (EFE).- La CUP confía en la exalcaldesa de Badalona (Barcelona) Dolors Sabater para convertirse en alternativa independentista a la coalición JxCat-ERC, recuperar votantes que en 2017 les abandonaron y replantear la estrategia soberanista: su plan pasa por un referéndum de autodeterminación como muy tarde en 2025.

Estas son las cinco claves de la campaña de la CUP:

1. DISTANCIARSE DE JXCAT Y ERC

La CUP comenzó la legislatura con sus cuatro diputados sentados en un hemiciclo del Parlament vacío y el puño levantado pidiendo que comenzara el fallido pleno de investidura de Carles Puigdemont, luego se negaron a apoyar la candidatura de Jordi Turull -que acabó encarcelado- y finalmente avalaron a Quim Torra como president.

Las cosas no tardaron en torcerse, puesto que enseguida quedó claro que esta no sería la legislatura de la "implementación" de la "república catalana": la CUP se autodescartó como socio preferente del Govern, se desentendió de los presupuestos y ejerció de oposición salvo en cuestiones relacionadas con el "procés".

Pese a ello, los anticapitalistas tienen la sensación de que demasiada gente les ve como la muleta de JxCat y ERC, por lo que buena parte de la campaña se centra en intentar diferenciar sus propuestas de las de los dos partidos del Govern.

2. RECUPERAR EL TERRENO PERDIDO

En 2017, la CUP obtuvo 195.246 votos y cuatro diputados, muchos menos de los cosechados solo dos años antes, en 2015, cuando sedujo a 337.794 catalanes y logró diez de los 135 escaños del Parlament, lo que le sirvió para ser determinante en el camino hacia el 1-O.

La última encuesta del CEO augura ocho parlamentarios a la CUP, cuyo equipo de campaña estima que donde se juegan las castañas es en Barcelona (3 diputados en 2017, 7 en 2015), mientras aspiran a lograr un diputado por provincia en Tarragona, Lleida y Girona.

Los estrategas de la candidatura son conscientes de que con quien más voto se disputan es con ERC, temen la desmovilización del electorado joven y pretenden atraer a los más escépticos con la política parlamentaria, que suelen debatirse entre quedarse en casa o votar a formaciones en los márgenes del sistema.

3. REFERÉNDUM 2025

El programa electoral para el 14F difiere claramente del presentado en 2017: entonces la CUP pedía el voto para "implementar la república" y ahora, con la independencia tan o más lejos que hace tres años, aboga por celebrar un referéndum como muy tarde en 2025.

La CUP arremete contra JxCat por proponer "recetas mágicas", porque no cree que se pueda "sostener" una declaración unilateral de independencia, y reprueba a ERC por confiar en una mesa de diálogo con el Ejecutivo central a la que los anticapitalistas no auguran ninguna posibilidad de éxito.

4. APACIGUAR LAS DISPUTAS INTERNAS

Han sido tres años complicados para la CUP, siglas con las que se conoce la Candidatura d'Unitat Popular, en la que confluyen varias organizaciones cuya convivencia no siempre es fácil.

El estereotipo dibuja una CUP con dos almas: la de Endavant, más anticapitalista que independentista, y la de Poble Lliure, más independentista que anticapitalista.

Un episodio ejemplifica como ninguno los rifirrafes vividos: la CUP decidió no concurrir a las elecciones generales de abril de 2019, pero Poble Lliure no compartió la decisión e impulsó por su cuenta Front Republicà, una candidatura que no obtuvo representación; en noviembre de ese año, la CUP sí se presentó a la repetición electoral y logró dos escaños en el Congreso.

Ahora la CUP debe coordinarse no solo consigo misma sino también con Guanyem, espacio político liderado por la cabeza de lista, Dolors Sabater, a quien el consejo político de la CUP enmendó hace unos días su estrategia de campaña: entre otras cosas, pidió menos protagonismo para Sabater y una presentación más coral de la candidatura.

5. FACTOR ALCALDESA

En la CUP son conscientes de que el candidato que lograría más apoyos sería el exdiputado David Fernàndez, recordado por blandir un zapato ante Rodrigo Rato en el Parlament y por abrazar al entonces president Artur Mas tras la consulta de 2014, pero al no poder contar con él los anticapitalistas han buscado otra cara mediática.

Dolors Sabater, exalcaldesa de Badalona que secundó la declaración unilateral de independencia en octubre de 2017, quiere representar al "soberanismo rupturista": compartió candidatura municipal con los comunes, y ERC pensó en ella como número dos de Pere Aragonès para echarle "whisky" a sus listas, pero fue la CUP quien la fichó.

