Las 5 claves de la campaña de Vox en las elecciones del 14F

Barcelona, 5 feb (EFE).- Vox se presenta a las elecciones del 14 de febrero en Cataluña con Ignacio Garriga como candidato y con la ambición de entrar con fuerza en el Parlament. Estas son las cinco claves que marcarán la campaña de la formación de extrema derecha:

1. UN ARIETE CONTRA EL INDEPENDENTISMO Y CONTRA ILLA

Vox se presenta a las elecciones con la intención de trasladar al Parlament su beligerante mensaje contra el independentismo, al que Garriga se refiere con frecuencia como "mafia separatista".

El otro blanco de las críticas de Vox es el candidato del PSC, Salvador Illa, al que, con su retórica inflamada, acusa directamente de haber provocado "muerte y ruina" con su gestión de la pandemia como ministro de Sanidad.

Los comentarios de Garriga sobre Illa le valieron las críticas incluso del candidato de Cs, Carlos Carrizosa, en el debate de La Vanguardia: "Usted no llamaría asesino ni a Donald Trump ni a Bolsonaro".

2. ARAÑAR VOTOS A CIUDADANOS

El descalabro de Cs que auguran las encuestas quiere aprovecharlo Vox para arrebatarle parte de los votos que cosechó Inés Arrimadas en 2017.

Vox, además, se considera inmune al "efecto Illa", ya que no cree que el candidato socialista pueda restarle votos, y confía en entrar con suficientes diputados en el Parlament como para poder constituir grupo propio.

3. ECOS DE LA ULTRADERECHISTA PXC

En los puestos de salida de la lista de Vox por Barcelona hay dos exdirigentes de la ultraderechista Plataforma per Catalunya (PxC), Joan Garriga y Mónica Lora, y justo en vísperas del inicio de la campaña trascendió que la Fiscalía pide pena de cárcel para un cargo de Vox Barcelona, Jordi de la Fuente, también ex de PxC, por atacar un centro de menores no acompañados en El Masnou (Barcelona).

En esta campaña, Vox también pretende erigirse como un partido de "ley y orden", con un discurso muy duro que relaciona inseguridad con inmigración, como solía hacer la PxC de Josep Anglada.

4. DESEMBARCO DE DIRIGENTES

La presencia de los dirigentes más destacados de Vox a nivel estatal es una constante en esta campaña electoral: Santiago Abascal, Iván Espinosa de los Monteros, Javier Ortega Smith o Macarena Olona se han desplazado a Cataluña para arropar a Garriga.

Más allá de sus encuentros con Garriga, los dirigentes de Vox tienen una agenda propia de actos en todas las provincias, ya sea en solitario o con otros candidatos.

5. MÁS SIGLAS QUE TIRÓN DEL CANDIDATO

Según la última encuesta del CEO, Garriga es el candidato menos conocido de los partidos con opciones de entrar en el Parlament: sólo uno de cada cuatro catalanes afirma conocerlo, y es uno de los que recibe una peor valoración (2,7).

Por este motivo, la gran baza que tiene Vox son sus siglas, conocidas y consolidadas, que pretenden potenciar con el desembarco de los candidatos más mediáticos a nivel nacional.