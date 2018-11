Según ABC, Cospedal se comprometió con Casado a dejar la política antes de fin de año

La ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal se habría comprometido con el presidente de los populares, Pablo Casado, a dejar la política antes de final de año como consecuencia de la publicación de sus conversaciones con el excomisario José Manuel Villarejo.

Así lo cuenta hoy el diario ABC, citando fuentes parlamentarias próximas a Cospedal.

Sin embargo, María Dolores de Cospedal explicó que dejó ayer el Comité Ejecutivo Nacional del partido para "no perjudicarlo" pero insistió en que no hizo "nada malo" y aseguró que el líder de los populares, Pablo Casado, no le ha pedido que renuncie a su escaño.

Según dijo en declaraciones a periodistas tras asistir al aniversario del periódico La Razón, se ha ido del Comité Ejecutivo para "ayudar" al PP, pero no piensa admitir haber hecho "nada malo" porque cumplía con su "responsabilidad" como secretaria general.

Y dicha responsabilidad, añadió, era "intentar conocer lo que podía ocupar o preocupar" al PP e intentar, como ha hecho "siempre", según dijo, "luchar contra la corrupción en todas partes".

Ante las reiteradas preguntas sobre si piensa renunciar al acta de diputada, Cospedal dijo: "Que no, que no, ya os he dicho que no".

Y respondió con otro "no" a la pregunta de si el líder del PP le ha pedido que dejase su escaño en el Congreso.