AI: Sin reforma del asilo, el pasaje del Aquarius se enfrenta a la indigencia

El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, defiende que la acogida del Aquarius es "una medida valiente" aunque alerta de que "cuando lleguen a España, esas personas tendrán una tranquilidad de seis u ocho meses, pero si no se reforma el sistema de asilo, tras ese periodo probablemente se enfrentarán a la indigencia".

Beltrán, que presenta este miércoles en Valencia su obra "La jodida intensidad de vivir", ha repasado en una entrevista con EFE la actualidad en torno a las migraciones y ha asegurado que según investigaciones de AI, "las personas refugiadas se enfrentan, al cabo de máximo un año, a la indigencia", y ha agregado: "Hay que recibir a refugiados y hay que recibirlos bien, con garantías".

"Esta es la gran oportunidad para reformar el sistema de asilo. La ley de asilo en España es del año 2009 y no tiene reglamento", ha aseverado para calificar como "clave" la reunión que mantendrán los jefes de gobierno europeos a finales de junio sobre este sistema.

Preguntado por si se teme que la llegada de refugiados despierte reacciones de odio, Beltrán ha respondido rotundo que no: "Al contrario, Amnistía Internacional hizo una encuesta hace año y medio en 29 países, y uno de los más receptivos a recibir refugiados es España".

"Las políticas de gobierno durante los últimos años se han apartado de la opinión pública, que quiere recibir refugiados"; la cuestión, ha dicho, es que el problema es estructural del sistema: "España no ha sido un país de acogida para refugiados, hemos incumplido nuestra cuota", y ha recalcado que España junto otros países deben apartarse de esa tendencia xenófoba y racista de Italia.

Además, ha apuntado que Amnistía Internacional se ha dirigido a los gobiernos valenciano y central para "asegurarse de que se revise la solicitud de asilo de las personas que lleguen y que no se interne en los centros de acogida de refugiados como medida automática".

Asimismo, ha anunciado a EFE que AI estará en el puerto para recibir a los refugiados, aunque consideran que es el Estado quien tiene que ofrecer los recursos necesarios para la recepción.

En su libro, Beltrán refleja "una jodida intensidad" porque de la vida, subraya, "uno recuerda las cuestiones extraordinarias, viajes, relaciones amorosas, aunque en el fondo sean ordinarias".

"Recordamos como extraordinaria la más ordinaria de las acciones, que es la muerte de los seres queridos, la peor muerte", ha manifestado Beltrán sobre una obra basada en un periodo de dos o tres años de su vida.

"No pensé en escribir ningún libro, ni siquiera fue un deshago porque no me hizo feliz escribirlo. No tuve más remedio que narrarlo, para analizar el caos", comenta el autor de un libro que define como poemario, novela y una suerte de diario.