AM-Comunidad Valenciana pide avances ya en la reforma de la financiación aún sin Cataluña, que "no puede ser una excusa"

El consejero de Hacienda de la Generalitat Valenciana, Vicent Soler, ha insistido en la necesidad para las comunidades de que se dé algún paso hacia la reforma del sistema de financiación autonómica y se lleve una propuesta que debatir al Congreso, aún vistas las dificultades para sumar mayorías. También ha apostado por avanzar aunque Cataluña siga manteniéndose al margen: "No puede ser una excusa".

Soler ha participado este miércoles en Madrid en la comité de seguimiento de la Conferencia de Presidentes, convocado por la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet. Han acudido al encuentro consejeros de todas las comunidades salvo Cataluña.

El responsable valenciano de Hacienda ha hecho hincapié en la histórica reivindicación de impulsar cuanto antes la reforma del sistema de financiación porque su Comunidad junto con Murcia, ha recalcado, es la más perjudicada per cápita. "Tenemos que hacer lo mismo que las demás, con diferencias per cápita de más del 30 por ciento, 800 euros, para hacer lo mismo", ha dicho.

Vicent Soler ha pedido que tras 40 años de descentralización de competencias se aborde "en serio" un reparto distinto de los fondos públicos en función de quién presta los servicios y que los impuestos que los ciudadanos aportan se distribuyan a las administraciones según su responsabilidad.

Ha admitido que la "complejidad" del Congreso de los Diputados no facilita que se aborde la reforma, pero ha pedido que se lleve de todos modos una propuesta "y que sea lo que ea, pero que se avance", se discuta y se intente sumar mayorías. "No podemos etar más tiempo en esta situación", ha añadido.

Preguntado si ve posible aprobar esa reforma sin la participación de Cataluña, que no quiere participar en reuniones multilaterales sobre el sistema de financiación, el consejero valenciano ha dicho que "no puede ser una excusa" y que "un mejor sistema también favorecerá a Cataluña y no empeorará las cosas".

"El eje del Mediterráneo en general está mal financiado. Pero insisto, es un problema de estructura de Estado, del uso de los recursos del contribuyente y su reparto entre administraciones", ha reiterado.

Con respecto a la posibilidad de celebrar en fechas próximas una Conferencia de Presidentes, Soler ha señalado que a cuatro meses de las autonómicas y municipales de mayo no parece "el momento más propicio", pero tampoco ha cerrado la puerta.

Sí ha destacado el interés del Gobierno, expresado por la ministra de Política Territorial en la reunión de hoy, según ha dicho, de que estas cumbres sean ordinarias y tengan un calendario, sin depender por tanto de la voluntad del presidente de turno de convocarlas o no. "Es muy importante, que sea parte del edificio institucional de España. Eso me parece un paso de gigante", ha concluido.