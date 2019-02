AM-Iceta ve difícil seguir la legislatura, que se "cargan" la derecha y los independentistas con "un cálculo equivocado"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado que ve "muy difícil" que se pueda mantener la legislatura y considera que no se la ha "cargado" la propuesta del 'relator' en Cataluña, sino "una derecha que nunca acepta del todo que gobiernen otros partidos" y los partidos independentistas catalanes, que han hecho "un cálculo equivocado".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha eludido "especular" sobre la convocatoria de elecciones generales tras rechazarse el proyecto de presupuestos este pasado miércoles, aunque ha augurado que "todos los partidos van a tener en la cabeza las elecciones, sean cuando sean, y por lo tanto vamos a entrar en una dinámica preelectoral desaforada pase lo que pase".

Por su parte, ha dicho ver "muy difícil" que se pueda mantener la legislatura, si bien ha precisado que "la decisión depende del presidente del Gobierno", que, según ha apuntado, "no ha buscado una convocatoria anticipada".

Iceta ha considerado que la posibilidad de mantener la mayoría que apoyó la moción de censura contra Mariano Rajoy "murió" ese mismo día porque, según ha apuntado, "no había una mayoría parlamentaria de gobierno", sino "una mayoría coyuntural para desplazar al PP" y, a partir de entonces, el PSOE "tenía que buscar permanentemente sus apoyos".

El dirigente catalán ha lamentado que el independentismo ha vuelto a cometer "un error del tipo del 27 de octubre" porque, "pudiendo optar entre una solución buena y otra mala, ha elegido la mala, como siempre". "En los grandes momentos, tiene una querencia por el error", ha censurado.

Asimismo, ha destacado que, en este caso, los partidos independentistas "han unido sus votos a la derecha" --con lo que "ha desmentido" la acusación de que el PSOE tenía "un acuerdo con los independentistas que prácticamente vendía España"--, y han "tumbado" los presupuestos "incluso antes de ser discutidos".

Tras indicar que "habría sido mucho más prudente mantener la puerta abierta" y decidir en "el voto final" en abril, ha lamentado que, "por las razones que sean --probablemente tengan que ver con el juicio en el Supremo--, el independentismo no ha querido arriesgarse a que le digan que está pactando con el PSOE" y se ha abierto "un escenario de mayor incertidumbre e inestabilidad", en el que "hemos perdido todos" porque el proyecto de cuentas era "bueno para Cataluña".

Iceta ha advertido de que se abre "la posibilidad a una alternativa política de una derecha que no quiere el diálogo", lo que sitúa "en la antípodas de lo que razonablemente al independentismo le podría interesar".

EL RELATOR

Por otro lado, preguntado sobre si considera que la propuesta de la figura del 'relator' en Cataluña es lo que se ha "cargado" la legislatura, ha respondido que "espera que no".

"Se la ha cargado una derecha que nunca acepta del todo que gobiernen otros partidos y siempre se ha considerado la propietaria del poder en España y considera poco menos que 'okupa' a gobiernos que sean de otro signo político, y también los independentistas, haciendo una vez más un cálculo equivocado de sus fortalezas y sus debilidades y las conveniencias del país", ha insistido.

En relación a la oposición a la figura del 'relator' por parte de dirigentes socialistas como Felipe González, ha precisado que "no es el relator el que debilita las instituciones", aunque ha dicho compartir con el expresidente que "el diálogo fundamental tiene que producirse en las instituciones". "Ahora bien, si había una mesa de partidos y una persona que ejercía de coordinador, eso no es un riesgo para las instituciones", ha apuntado.

Iceta ha asegurado que, pese a "las incomprensiones, confusiones o susceptibilidades" que se hayan podido dar, "Pedro Sánchez se mantenía estrictamente en el terreno que él fijo en el Congreso: un diálogo dentro de la ley".

En un partido "muy amplio" y con "voces diversas", no considera que las críticas que se han dado hayan sido "determinante en nada" porque "son opiniones relevantes, pero la que cuenta es la del presidente del Gobierno". Además, ha apuntado que, tras la concentración en Madrid del pasado domingo, "algunos que planteaban algún interrogante, cuando han visto la reacción de la derecha, vieron que alguien estaba intentando utilizar un diálogo imprescindible como pretexto para tumbar al gobierno".

El dirigente del PSC ha afirmado, en cualquier caso, que se "niega a decir que ha fracasado el diálogo" porque "no ve otra salida" y, por tanto, "si no ha sido esta vez, será otra y, si no ha sido en este formato, será otro". "No se arregla ni por decreto, ni con oraciones. Se arregla hablando y encontrando una solución acordada", ha añadido.

En esta línea, ha considerado que el juicio a los dirigentes del 'procés' es "el resultado del fracaso de la política" y también "impide probablemente, al menos a corto plazo, seguir haciendo política con normalidad". "Pero el momento llegará y el diálogo se acabará abriendo paso", ha señalado, advirtiendo de que "para nosotros será siempre dentro de la ley".