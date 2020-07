AM- Iglesias descarta ser imputado en el caso Dina, dice que dio en buenas condiciones la tarjeta y que Sánchez le apoya

"Vamos, sólo faltaría", ha afirmado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que "por supuesto" que le entregó en buen estado a su exasesora la copia que le llegó de la tarjeta con el contenido de su móvil robado, y que si la guardó durante un tiempo, y no se la devolvió hasta que se empezaron a publicar las primeras informaciones con el contenido de su móvil, fue para no someterla a "más presión".

Según Iglesias, cuando le llegó la tarjeta, le aseguraron que podía ser la única copia, y es entonces cuando tomó "una decisión", que fue la de "no someter a Dina Bousselham a más presión", porque en ese momento ya estaba sometida a una "presión enorme" porque se habían publicado varias informaciones especulando sobre una posible relación entre ambos.

"No es la primera vez que ocurre, que una mujer trabaja conmigo y algunos digitales empiezan a decir que cualquier mujer que trabaje conmigo sus éxitos profesionales tienen que ver con una supuesta relación. Eso le supuso a Dina una presión enorme. Entonces yo veo allí que hay una serie de fotografías íntimas, que a mí me dicen que es la única copia, pero ¿quién puede saber eso? Yo esto lo declaré hace un año en el juzgado", ha relatado.

A continuación, ha proseguido explicando que fue cuando empezó a ver publicados algunos contenidos del móvil de Bousselham cuando cambió de parecer y decidió entregarle a su exasesora la tarjeta que le había llegado. "Le digo: compañera, aquí está, esto es lo que tienen", ha afirmado.

IGLESIAS: DINA NO HA DICHO QUE LA TARJETA TUVIERA DETERIORO

Al ser preguntado sobre si en ese momento le entregó la tarjeta en buen estado, Iglesias ha respondido tajante: "Por supuesto que sí". "La señora Bousselham en ningún caso ha dicho que la tarjeta tuviera el más mínimo deterioro, y en la última declaración es muy específica al respecto", ha reafirmado.

Y sobre la decisión de Bousselham de recurrir a una empresa británica para recuperar el contenido de la tarjeta de su teléfono móvil, Iglesias ha rechazado que eso implique que él le entregara la tarjeta dañada. "Sí, sí, muy bien. ¿Y qué cambia eso? Si había copias de la tarjeta", ha respondido.

DESCARTA QUE BOUSSELHAM FILTRADA LOS PANTALLAZOS

También ha descartado que su exasesora sea la responsable de las filtraciones a los medios de los 'pantallazos' con contenido de su móvil: "Por dios, no es que lo descarte yo, es que se lo robaron". "En ese teléfono había fotos íntimas de Dina. Se imagina una mujer de veintipico años entregando fotos íntimas a gentuza como Villarejo?", se ha preguntado.

A su juicio, no se entiende que se quiera trasladar ahora la idea de que Podemos y él mismo no son perjudicados por este caso, y por ello, ha recurrido la decisión del juez de retirarle esa condición. "¿Cómo que no somos perjudicados? ¿Quiénes son entonces? Lo que parece es que algunos quieren que Villarejo, Fuentes Gago y Pino, los responsables de una cloaca que ha quedado acreditada, se vayan de rositas", ha denunciado.

Por todo ello, Iglesias se ha mostrado seguro de que "en ningún caso" va a acabar siendo imputado en el caso Dina. "No concibo esa posibilidad. Sería el mundo al revés. Resulta que le roban el móvil, después aparecen copias en el ordenador de Villarejo, lo que sale del teléfono se publica para dañar a Podemos y ahora hay quien pretende decir que nosotros tenemos que ser los acusados", ha rechazado.

NIEGA FILTRACIONES DE LA FISCALÍA A PODEMOS

También ha negado que se hayan producido filtraciones desde la Fiscalía a Podemos de información privilegiada. "En ningún caso. Confío en la independencia de la Fiscalía. El propio caso demuestra en las relaciones habituales que tiene la Fiscalía con las partes que ha habido momentos en los que el criterio de los perjudicados ha sido compartido por la Fiscalía y otros en los que no, y sobre las bajezas que algunos digitales han publicado, no tengo nada que decir", ha manifestado.

Y preguntado sobre si el presidente Sánchez está preocupado por este asunto, el líder de Podemos ha asegurado que "no tiene la más mínima preocupación, más allá de la dimensión mediática", al tiempo que ha confirmado que cuenta con su apoyo. "Vamos, sólo faltaría", ha apostillado.

Además, el vicepresidente segundo ha asegurado que cree que ese intento de culpar a Podemos y a él "va a acabar en nada, como ha pasado con todas las "acusaciones gravísimas" que se han hecho contra su formación en estos últimos cinco años, que han acabado archivadas.

En este sentido, ha señalado que esta estrategia de intentar implicarle a él en este asunto y que "los responsables de las cloacas se vayan de rositas" responde a un "juego sucio" de la derecha y la ultraderecha, que judicialmente no vaya ir a ninguna parte, pero que sí sirve para difamar.

COMISIÓN EN EL CONGRESO

Asimismo, se ha mostrado dispuesto a comparecer en el Congreso para explicar este asunto, pero siempre que sea en una nueva comisión de investigación sobre las cloacas, en la que también comparezcan, entre otros, el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o su exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ya que fue durante su mandato cuando "su partido creó una cloaca policial y mediática para desprestigiar a los adversarios políticos".

"Me parece muy positivo que hagamos una comisión de investigación en el Congreso en la que estemos todos. Una comisión de investigación sobre las cloacas en la que todo el mundo pueda hacer todas las preguntas. No tengo problema en dar todas las explicaciones ahí", ha enfatizado.