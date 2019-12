AM-PSE pide a PNV que "no deje pasar esta oportunidad" de aprobar el nuevo Estatuto por sus "maximalismos nacionalistas"

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha asegurado que la actual mayoría existente en las Cortes Generales supone "una clara oportunidad" para aprobar un nuevo Estatuto vasco, y ha instado al PNV a "no dejar pasarla" al pretender introducir en el texto "maximalismos nacionalistas". Asimismo, ha reiterado su rechazo a una propuesta que "mantenga ingredientes de quiebra de la legalidad y el pluralismo" y que hacen "inviable" la reforma.

Mendia ha comparecido este martes en Bilbao para pronunciarse sobre los trabajos desarrollados por los expertos designados para elaboración del texto articulado del nuevo Estatuto, que han sido entregados al Parlamento Vasco y en cuyo "informe final hay consensos básicos que compartimos y planteamientos parciales que dejan de lado a una parte de la sociedad vasca".

"Sabemos ya todo lo que podemos compartir. Sabemos que hay una oportunidad, en este momento, de que ese esfuerzo llegue a buen puerto. Y sabemos que el único obstáculo es empeñarse en aquello que no es posible y que no compartimos todos", ha afirmado.

De este modo, se ha mostrado convencida de que la mayoría existente en este momento en las Cortes Generales constituye "una oportunidad clara" para la aprobación de un nuevo Estatuto vasco y, por ello, ha realizado un llamamiento al acuerdo a todas las fuerzas políticas, que "primero" debe producirse en Euskadi.

Mendia ha invitado al PNV a "no dejar pasar esta oportunidad con maximalismos nacionalistas". Según ha indicado, "los nacionalistas tendrán que decidir si prefieren seguir adelante con una propuesta que deje a parte de la sociedad fuera y que nos devuelva a caminos de frustración y confrontación".

La dirigente del PSE ha advertido de que "no se puede cambiar la Constitución a través de un Estatuto", una experiencia que "siguió Cataluña" y que "no va a ninguna parte porque chocas con el Tribunal Constitucional".

Mendia ha señalado que, tras un año de trabajo de los expertos, se ha vuelto a evidenciar el "desacuerdo" del que ya partían las bases sobre las que se les encomendó desarrollar su texto. En todo caso, ha destacado que han conseguido "dar forma a las muchas coincidencias" que ya existían en la Ponencia de Autogobierno sobre "la defensa de una carta de derechos sociales y en la determinación de las herramientas para satisfacer esos derechos desde los poderes públicos vascos", así como sobre lo "define la Euskadi que queremos ser: un país decidido a blindar los derechos sociales".

Del mismo modo, ha apuntado que se siguen "encontrando las mismas diferencias que nos separaban", entre ellas las relativas al 'derecho a decidir', que "antes figuraba en el título preliminar y ahora pasa a disposición final", de manera que "antes era la percha de la que colgaban el resto de los artículos, ahora se convierte en las gafas con las que hay que interpretar los artículos".

Mendia ha subrayado que el PSE no va a "estar ahí" porque "el llamado derecho a decidir no es tal derecho, es una reivindicación nacionalista para decidir la independencia, si se considera necesario". Los socialistas, ha explicado, no ven "ninguna evolución" en "mover de sitio una reivindicación nacionalista dentro de un Estatuto que debe servir a todos, nacionalistas y no nacionalistas".

También ha mostrado sus discrepancias en relación a la distribución competencial, en la que "llama la atención la pulcritud con la que se delimitan competencias internas" dentro de las instituciones vascas, frente a "la ambigüedad" con las que se describen las de carácter autonómico, "sin definir las que en realidad corresponden al Estado". Con "más ambigüedad", ha alertado, se pone "en peligro" las competencias que se puedan asumir.

Mendia ha criticado también que los nacionalistas plantean crear "una Comisión de Concierto Político que pretende sustituir al Tribunal Constitucional para dirimir las disputas competenciales", frente a los que el PSE plantea "una comisión de cooperación" para evitar con carácter previo que las discrepancias "acaben en los tribunales".

Por otro lado, ha señalado que el texto presentado "reproduce lo previsto en el Estatuto de Gernika" en relación a Navarra, "obviando la realidad histórica e institucional". Según ha explicado, "se pasa por alto que el Estatuto vigente fue el primero en España e incluyó la previsión constitucional referida a la comunidad foral, pero Navarra decidió seguir su propio camino" y, por ello, "no puede reproducirse lo que ya está superado".

En palabras de Mendia, "lo correcto es que se respete lo decidido por los navarros". El PSE, ha subrayado, no va a "usurpar la capacidad de decisión de la sociedad navarra y sus representantes". "Si en algún momento tuvieran otra voluntad, que ya prevé la Constitución, tendríamos que hablar de un nuevo Estatuto", ha planteado.

Asimismo, ha lamentado el "esfuerzo por disfrazar con palabras" la intención de "mantener categorías entre ciudadanos". "El PNV insiste en que haya unos derechos políticos de nacionalidad. Y el Constitucional ya ha aclarado que una comunidad se puede definir como nación o como realidad nacional, pero que de ahí no se puede derivar ningún derecho político distinto del que se reconoce para la ciudadanía", ha advertido.

Según ha indicado, "por muchas envolventes que se busquen", los socialistas tampoco van a "estar ahí nunca" porque defienden "iguales derechos y obligaciones para todos los vascos".

También ha aludido a la propuesta de "consulta habilitante", a la que finalmente "le han quitado el apellido de habilitante pero manteniendo la esencia". "Es un empeño exclusivamente nacionalista, el confrontar mayoría social y legalidad, que está ligado expresamente a su reivindicación sobre el derecho a decidir", ha remarcado.

INGREDIENTES DE QUIEBRA

Mendia ha insistido en que su partido no puede "asumir como propuesta propia una reforma estatutaria que tenga estos elementos que mantienen ingredientes de quiebra de la legalidad y del pluralismo". La dirigente socialista ha indicado que el resto de grupos políticos deberán precisar "qué pretenden hacer" porque "ya no hay expertos detrás de los que esconderse".

Según ha indicado, el PSE ha hecho "un gran esfuerzo en busca del consenso", mientras que el PNV, "ninguno". De este modo, ha asegurado que su partido no ha introducido "reivindicaciones socialistas" en el texto, salvo "aquellas que podíamos compartir nacionalistas y no nacionalistas", y, por contra, el PNV "sigue empeñado en que se recojan sus reivindicaciones particulares".

En este marco, ha considerado que "es al PNV al que le corresponde moverse de una vez" y ha advertido de que, "si quiere consenso, lo tiene que buscar". "No tiene que renunciar a su ideario. Tiene que renunciar a que su ideario tenga que ser asumido por el conjunto de la sociedad vasca", ha remarcado.

Asimismo, ha apuntado que Elkarrekin Podemos "tendrá que ver si asume, como su experta, que en Euskadi hay una única identidad, el derecho a decidir, o un marco propio de relaciones laborales, obviando las reivindicaciones básicas de los sindicatos en favor de la negociación colectiva y subiéndose a las reivindicaciones más clásicas del nacionalismo".

Mendia ha asegurado que "nadie entendería todo este debate público y estas energías gastadas fueran en balde" y, por ello, ha afirmado que el PSE va a seguir buscando un acuerdo porque Euskadi ya "perdió el tren" a principios de los años 2000, cuando "todas las comunidades reformaron y nosotros nos enredamos en el Plan Ibarretxe".

Según ha reiterado, ahora "nuevamente se nos presenta una nueva oportunidad de modernizar nuestro autogobierno y dotar a las instituciones vascas de herramientas para gobernar mejor", pero "lo que no puedes pretender es introducir ingredientes que hagan inviables esa reforma".