AM- El Pacto Antiterrorista defiende la memoria de las víctimas en la derrota de ETA sin entrar en detalles sobre preso

Todos los partidos políticos han defendido la memoria de las víctimas en la derrota de ETA en el marco de la reunión extraordinaria del Pacto Antiterrorista celebrada este jueves en el Ministerio del Interior. Durante la cita, según han comentado sus participantes, no se ha entrado en detalles sobre los presos etarras, aunque el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha prometido "aplicación estricta de la ley".

Zoido se ha congratulado de que la reunión haya servido para defender la memoria de las víctimas y para subrayar que el Estado de Derecho ha conseguido derrotar a la banda terrorista, reiterando el compromiso del Gobierno de Mariano Rajoy para combatir las "alusiones a una falsa responsabilidad compartida" o las "distinciones entre víctimas", como hizo ETA en sus comunicados de disolución.

"No lo vamos a permitir, no lo vamos a consentir", ha enfatizado a este respecto Zoido, que ha repetido en varias ocasiones que los antiguos dirigentes y terroristas de ETA "no tienen otro camino que cumplir la ley". "No habrá impunidad ni contrapartidas, no vamos a premiar a ETA por reconocer su fracaso y su derrota", ha señalado.

Según los diferentes portavoces, la reunión del Pacto Antiterrorista ha servido para subrayar la unidad de los demócratas frente al terrorismo de ETA, sin que se haya entrado a debatir en profundidad sobre otras cuestiones polémicas. Pese a las preguntas de la prensa, Zoido ha evitado polemizar sobre la ausencia del PNV o contestar sobre la propuesta de esta formación para llevar al Estatuto la constitución de Euskal Herria, con la anexión de Navarra y del País Vasco francés.

El diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Congreso Íñigo Allí ha insistido en su turno en lo que ya adelantó a Europa Press: exigirán que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se compromete por escrito a no participar en una mesa para negociar el acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas y navarras o, de lo contrario, su formación votará en contra de los Presupuestos Generales del Estado para 2018.

"NO SE TRATA DE RELLENAR UN FORMULARIO"

Zoido ha repetido en varias ocasiones que habrá cumplimiento "escrupuloso" de la legislación vigente sobre el acercamiento o los beneficios penitenciarios. "Hay que cumplir con una serie de requisitos que no es rellenar un formulario", ha señalado, "se trata de acreditar a lo largo del tiempo una serie de conductas y actitudes". Se refería a la exigencia de que los beneficios individuales, como se hace desde hace décadas, se aprueben previo rechazo del preso a la violencia de ETA, la colaboración con la Justicia y el pago de las responsabilidades civiles.

Al Pacto Antiterrorista de este jueves se ha sumado el PDeCAT, aunque su diputado Carles Campuzano ha renunciado a comparecer ante la prensa. PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias, Partido Aragonés, Coalición Canaria y UpyD son el resto de partidos que han participado de la reunión adelantada el pasado viernes por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, durante su declaración institucional coincidiendo con el acto en Francia en el que los 'mediadores' anunciaban la disolución de ETA. Además del PNV, ERC tampoco ha asistido.

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha hablado de día "agridulce" por mezclar la alegría de la derrota de ETA con el recuerdo de sus víctimas, eludiendo entrar en otras cuestiones como la flexibilización de la política penitenciaria. Rafa Mayoral, de Podemos, ha pedido una investigación sobre "todas las violaciones de derechos humanos" durante la existencia de la banda terrorista, congratulándose por su desaparición. Según él, los presos etarras deberían cumplir sus penas "lo más cercano a sus domicilios, como cualquier preso".

HOMENAJES Y ARMAS DE ETA

El diputado de Ciudadanos Juan Carlos Guirauta ha puesto el acento en que ha habido "vencedores y vencidos" y en que los presos de ETA "no pueden tener beneficios" por dejar de matar". En esta idea ha insistido el portavoz del PP, Carlos Rojas, subrayando que habrá cumplimiento íntegro de las condenas "sin contrapartidas". Además, ha realizado una petición: "tienen que desaparecer los actos de homenaje a ETA".

Los partidos minoritarios firmantes del Pacto Antiterrorista también han respaldado la tesis general de recuerdo a las víctimas. Tomás Aparicio, de UPYD, ha abogado por no cometer los mismos errores que con el IRA en Irlanda, donde las víctimas han sido "marginadas" y el Sinn Fein "ocupa" ministerios e instituciones. En este sentido, ha criticado que ETA haya conseguido la legalización de sus "herederos políticos" o que aún haya armas que no han entregado.

El representante de UPYD ha dicho que esto último lo han expuesto a puerta cerrada los mandos policiales presentes en el Pacto Antiterrorista. Zoido y el resto de portavoces han tenido palabras de agradecimiento para las Fuerzas de Seguridad por conseguir derrotar a ETA. En la reunión han participado el director del CITCO, José Luis Olivera, y los máximos jefes de Información tanto de la Policía como de la Guardia Civil, Juan Carlos Ortiz y Fernando Santafé, respectivamente.