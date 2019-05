(AMP) El tribunal de Bankia afea a la CIC su insistencia en mantener las declaraciones de varios testigos

La presidenta del tribunal del 'caso Bankia', Ángela Murillo, ha reprochado a la acusación popular Confederación Intersindical de Crédito (CIC), defendida por el abogado Andrés Herzog, su insistencia en citar a varios testigos que por diversas razones no han podido acudir a declarar este martes y otros que no podrán hacerlo mañana miércoles.

Entre los testigos se encuentra Jorge Dajani, exdirector de relaciones con inversores de Bankia y actual miembro del Banco Mundial, el cual no ha podido presentarse en el banquillo este martes al encontrarse en Washington.

Su declaración podría retrasarse hasta cinco meses, por lo que Murillo ha expuesto que su testifical retrasaría el proceso judicial varios meses más allá de septiembre, cuando está previsto que concluya.

A excepción de la CIC, el resto de defensas han renunciado a esta testifical. La CIC cree, teniendo en cuenta la rama de actividad de Dajani dentro de Bankia, que se trata de un testigo "importante".

Murillo ha reiterado que esto supone la prolongación del proceso, añadiendo incluso que espera que si finalmente se retrasa, al menos valga la pena su declaración. Ante esta insistencia, la CIC ha reprochado a la presidenta del tribunal. "Gracia ninguna", ha apostillado la abogada de la acusación popular.

La CIC ha señalado que si a finales de julio no se ha cumplido la diligencia, sí que se plantearían renunciar a la citación de Dajani. No obstante, se han comprometido a intentar hasta ese momento, incluso con sus propios medios, a ponerse en contacto con el testigo y pedir su declaración.

Además de Dajani, tampoco puede acudir este miércoles a declarar el apoderado de EY Roberto Díez Cerrato debido a que se encuentra en Barcelona. En este caso sí que han renunciado todos a su testifical.

Por otro lado, mañana miércoles 22 de mayo estaban citados a declarar en calidad de testigos el exsubsecretario de Economía Miguel Temboury Redondo, el exdirector de mercados de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y actual consejero del organismo Ángel Benito Benito y la expresidenta del ICAC y ahora vicepresidenta de la CNMV Ana Martínez-Pina.

Benito Benito y Martínez-Pina tampoco podrán acudir debido a que no han recibido las diligencias testificales, ya que en el caso del primero no ha sido posible entregársela por no encontrarse en su domicilio y en el caso de la segunda porque la dirección de la que se consta es incorrecta.

SUSPENDIDA LA SESIÓN DEL MIÉRCOLES

En este sentido, la CIC ha vuelto a mantenerse en su posición y ha solicitado que se les cite a través de la CNMV, mientras que el resto de defensas ha asegurado no tener ningún inconveniente en renunciar a sus declaraciones en caso de que existan dificultades.

Dado que dos de las tres declaraciones que estaban emplazadas para el miércoles no se presentarán, Murillo ha decidido que la sesión de mañana se suspenderá, aplazando la testifical de Temboury, y se reanudará el próximo lunes 27 de mayo. "Habrá que modificar el calendario para introducir a más testigos, no vamos a venir mañana solo para uno", ha indicado la presidenta del tribunal.

EL TESTIMONIO DE LAGARDE

De igual forma, Murillo ha dicho que, pese a que el cuestionario de la CIC ya ha sido enviado a la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, aún no se ha recibido su contestación.

La CIC ha manifestado su voluntad de mantener como testigo a Lagarde, cuya declaración vía cuestionario estaba prevista para este mes de mayo. "Si finalmente no quiere contestar, pues nada, pero que se intente agotar con la máxima diligencia para que se practique cuanto antes", ha recalcado.

La acusación popular defendida por Andrés Herzog se niega a renunciar a esta prueba, aunque el tribunal ha insistido en que "va a tardar" porque, una vez recibida, debe ser traducida y sometida a aprobación por el Ministerio.