AMP-Compromís plantea al Rey la conveniencia de que el PSOE mantenga la coalición de julio a Podemos para evitar el 10-N

El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha trasladado este lunes al Rey la conveniencia de que el PSOE mantenga la oferta de coalición que hizo en julio a Unidas Podemos para un Gobierno de coalición con el fin de evitar unas nuevas elecciones el próximo 10 de noviembre.

Así lo ha puesto de manifiesto en la rueda de prensa posterior a su reunión con el Monarca en el marco de la ronda de contactos que éste ha abierto con las formaciones políticas para sondearles sobre qué posibilidades hay para volver a designar a Pedro Sánchez candidato a la Presidencia.

Baldoví se ha mostrado pesimista sobre la posibilidad de que Sánchez acabe sumando los apoyos necesarios para ser investido presidente y, por ello, ha trasladado al Monarca una propuesta "a la desesperada" por si hubiera algún viso de prosperar, y es que el PSOE y Unidas Podemos cedan en sus posiciones para evitar una nueva cita con las urnas.

"¿Por qué el PSOE no repite la misma propuesta de julio (una vicepresidencia y tres ministerios) y por qué Unidos Podemos no renuncia a todo lo demás y acepta a esa propuesta?", ha planteado el diputado valenciano, quien ha denunciado que los socialistas sólo hayan alegado "desconfianza" para no mantener esa oferta a Podemos y sus confluencias.

"NO SE HA ARREGLADO NADA EN 140 DÍAS"

"Los políticos no estamos en política para desconfiar sino para ser capaces de superar esa desconfianza y de llegar a un acuerdo", ha señalado Baldoví, quien ha reconocido ante el Rey la "vergüenza" que sentía de que la clase política no haya sido capaz en 140 días de arreglar "nada".

El representante de Compromís ha lamentado el "fracaso" de las conversaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para volver a llamar a sus respectivos líderes a "tomar el timón" de las negociaciones con el fin de comprobar si existe alguna posibilidad de cambiar las tornas. No obstante, ha admitido que ve en los socialistas "un nulo interés" para cerrar una cuerdo "de última hora".

En todo caso, Baldoví ha reiterado al Jefe del Estado que su partido no apoyará a Sánchez en una eventual investidura "si no hay ningún gesto" del PSOE para con ellos y, en este punto, ha lamentado que tras la reunión que el presidente mantuvo el pasado 5 de agosto con su partido no haya habido respuesta alguna al documento con propuestas que le hicieron llegar. "Si no hay un gesto por parte del PSOE, entendemos que no hay motivo para cambiar el voto de julio", ha dicho, cuando Compromís optó por la abstención.

EL REY NO PUEDE MEDIAR

En este contexto, el diputado valenciano ha subrayado que cree que el Rey va a ser "muy escrupuloso" con el papel que le confiere la Constitución, "que no marca que tenga que mediar ni ofrecer soluciones".

"Su papel es escuchar a los candidatos y ver si éstos tienen posibilidad de conseguir la investidura", ha respondido Baldoví a la pregunta de que si el Rey debería atender la petición del secretario general del Podemos, Pablo Iglesias, de que interceda para que convencer al presidente del Gobierno en funciones a que negocie una coalición.