AMP-Coronavirus-Abascal replica al Gobierno que no es "decente" usar a la Guardia Civil para "proscribir" a la oposición

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha cargado este lunes contra el Gobierno acusándole de utilizar a la Guardia Civil para "convertir sistemáticamente en bulo y proscribir la acción de la oposición" y para "atemorizar" a la población con la intención de minimizar las críticas a la gestión que está haciendo gobierno de la crisis del coronavirus. "Eso es lo que no es decente", ha dicho.

Abascal replicaba así a las advertencias lanzadas desde el Ejecutivo en el sentido de que "no es decente" utilizar los "fallos" en los discursos de portavoces oficiales para atacar a quienes trabajan con "honestidad" contra la pandemia, como el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, cuando habló este domingo de que uno de sus objetivos al combatir bulos es "minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno".

EL GENERAL ES UNA "VÍCTIMA"

Según el líder de Vox, el general Santiago ha sido "víctima" de la propia gestión del Ejecutivo, puesto que labor de la Guardia Civil no es actuar contra libertad de expresión ni "amordazar la capacidad crítica de la oposición", sino prevenir y perseguir delitos y, por tanto, usarla con un fin distinto a esto es "ilegal".

"Lo que no es decente es utilizar uniformados y funcionarios de instituciones muy queridas con carreras muy prestigiosas contra la oposición y para meterles en un lío monumental", ha protestado Abascal, a cuenta de las declaraciones de Santiago.

A su juicio, las palabras del responsable de la Guardia Civil fueron "tremendamente desafortunadas" pero no fruto de un "laspsus" como mantiene el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "No hubo lapsus, no se le olvidó nada, hizo una afirmación muy grave", ha dicho.

EL GOBIERNO AMENAZA CON CÁRCEL A LOS CRÍTICOS

Y también ha arremetido contra el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, por, según ha denunciado, atribuir "a un bulo de Vox" que el general de la Guardia Civil había dicho "lo que todos oímos que había dicho".

"El Gobierno es incapaz de proporcionar mascarillas eficaces a los sanitarios, pero pretenden amordazar a todos los españoles", ha sentenciado Abascal, quien ha insistido en que el Ejecutivo "amenaza gravemente el Estado de Derecho y pisotea libertades fundamentales como la libertad de expresión" y busca "asustar" amenazando con "penas de cárcel" a quienes critiquen la gestión gubernamental.

En opinión del líder de Vox, el Gobierno no ataca la libertad de expresión de los dirigentes de Vox, sino de todos los ciudadanos. "Acudiremos al Parlamento a pedir explicaciones", ha dicho. Este mismo miércoles, en la sesión de control, Vox dirigirá una interpelación al Gobierno sobre esta cuestión que dará lugar después a la votación de una moción.

INSTRUCCIONES "MANIFIESTAMENTE ILEGALES"

Pero Vox no sólo pedirá cuentas sobre esta "amenaza" del Ejecutivo en sede parlamentaria, sino que presentará una denuncia en un juzgado de instrucción de Madrid para que investigue si hubo o no órdenes a la Dirección General de la Guardia Civil para que trate de "minimizar" las críticas al Ejecutivo por la gestión del coronavirus, según ha confirmado el propio Abascal.

En la misma rueda de prensa, el eurodiputado y portavoz del partido, Jorge Buxadé, ha precisado después que esta denuncia no va dirigida contra nadie sino que lo que persigue es que los tribunales esclarezcan si esas instrucciones, "manifiestamente ilegales" y que atentan a la libertad de expresión, la libertad de opinión y la libertad política de los españoles, son "reales" y, en su caso, investigue si hubo una orden política concreta a la Dirección General de la Guardia Civil.

En todo caso, Buxadé ha querido dejar claro que en Vox no tienen "ninguna duda" de lo que este domingo escucharon por boca del general Santiago no fue ni un "lapsus", como defendió posteriormente el ministro del Interior, ni un ""bulo", como sostiene el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, y endosa directamente al partido que lidera Abascal.