AMP- García Egea pide al PSOE que se "abstenga de presionar" al PP porque no va a "regalar la investidura" a Sánchez

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha solicitado este lunes al PSOE que se "abstenga de presionar" al Partido Popular para que facilite la investidura de Pedro Sánchez en porque, según ha dicho, no le van a "regalar" la investidura al actual jefe del Ejecutivo en funciones ni va a "permitir que sea presidente ni por activa ni por pasiva".

"Le pido que se abstenga de presionar al PP porque no nos vamos a sentir presionados", ha declarado García Egea en una rueda de prensa en la sede nacional del partido, después de la reunión del comité de dirección que ha presidido Pablo Casado. Según ha recalcado, el PP no va a cambiar su posición "en ningún caso".

Dicho esto, ha subrayado que "pase lo que pase" la próxima semana en el debate de investidura la "responsabilidad única" es de Pedro Sánchez, al que ha pedido no buscar "más culpables". A su entender, el jefe del Ejecutivo en funciones es el "único culpable" de la actual situación porque quiere "una investidura a la carta para tener un Gobierno en solitario".

Así se ha pronunciado después de que Sánchez haya asegurado este lunes en una entrevista en la cadena Ser que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, dio por rotas las negociaciones con el PSOE para la investidura convocando una consulta a las bases "trucada" y que, a su juicio, es una "mascarada" que busca justificar una negativa a su investidura.

POSICIÓN DEL PP: "'NO A SÁNCHEZ Y SÍ AL PP"

El secretario general del PP ha subrayado que la posición del PP respecto a la investidura de Sánchez no ha cambiado, dado que consiste en "no a Sánchez y sí a España". En este punto, ha criticado que el presidente del Gobierno en funciones haya convocado "muchas reuniones" y, sin embargo, no haya trasladado "ninguna oferta a los españoles".

García Egea ha animado a Sánchez a buscar apoyos donde los encontró para impulsar una moción de censura contra el PP hace un año. Es más, le ha emplazado a leer lo que dice en su propio libro "Manual de resistencia", en el que manifestaba que la abstención del PSOE en la investidura de Mariano Rajoy "fue una idea pésima y una equivocación de magnitud histórica". "Debería recordar esto cuando pide al PP que se abstenga", ha proclamado.

"SIN ARGUMENTOS PARA MIRARSE AL ESPEJO"

Asimismo, el 'número dos' de los populares ha advertido al jefe del Ejecutivo en funciones de que "si en Navarra va a consumar su enésimo pacto con Bildu y los nacionalistas, no tiene argumentos para mirarse al espejo y pedir al PP que se abstenga".

"Si de verdad quiere un pacto para que los constitucionalistas avancen en poder territorial, puede empezar por la Diputación de Barcelona, donde se apoya en Junts per Cat en lugar de en el PP, así como por los ayuntamientos de Castelldefels y Badalona", ha agregado.

"PREPARADOS" SI AL FINAL HAY ELECCIONES

Por todo ello, ha pedido al PSOE "que se abstenga de presionar al PP", que está "convencido" de lo que hace y "orgulloso" de representar la "alternativa" a Sánchez. "Que busque en otro sitio que no sea la bancada del PP", ha apostillado, en alusión a Cs.

En cuanto a si el PP ya está en un escenario de repetición electoral en noviembre, García Egea ha indicado que su partido lleva un año "engrasando la maquinaria para lo que pueda venir" y, por tanto, están "preparados".

Eso sí, ha dicho que fue un "error" convocar generales y municipales y autonómicas con menos de un mes de diferencia, y ha advertido que la convocatoria electoral "permanente" es algo que los españoles "no entienden" y podrían "acabar hartándose de los políticos". A su entender, Sánchez debe "articular una mayoría" para evitar ir a las urnas de nuevo.