(AMP) Gobierno murciano dice que no reparará gastos ni perderá tiempo en disputas "estériles" en recuperación Mar Menor

El Gobierno regional de coalición, "hará todo lo que sea necesario" para revertir la situación del Mar Menor, y "no vamos a reparar en gastos ni perder tiempo en disputas políticas estériles". Así lo ha afirmado por la portavoz del Ejecutivo murciano, Ana Martínez Vidal, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Y es que, ha enfatizado, "estamos ante una situación de excepción", considerando necesario "que todos arrimemos el hombro para recuperar nuestro tesoro único de la naturaleza como es el Mar Menor", así, ha anunciado que ya han comenzado la redacción del Decreto Ley para la Protección Integral de Mar Menor, que esperan tener aprobado antes del 1 de enero de 2020.

Martínez Vidal ha insistido en que la laguna salada ha sufrido las consecuencias de la DANA, con la aportación de 60 hm3 de agua dulce, "el detonante" del episodio de este fin de semana de miles peces muertos a orillas del Mar Menor, pero también "ha sido víctima de las malas prácticas urbanísticas, a veces, desmesuradas, y de cierta dejadez por parte de todas las administraciones, tanto locales como a nivel estatal".

La portavoz del Gobierno ha lamentado que el PSOE declinará la invitación de participar en las reuniones para la redacción del decreto ley, "una muestra más de la falta de colaboración y de la politización del tema" y ha reiterado que "para tratar de remediar la situación de alarma, no repararemos en gastos y haremos todo lo necesario", solicitando también ayuda a la Unión Europea.

Espera que el Estado "nos apoye sin reservas con hechos y no solo con palabras", declarando al Mar Menor Zona de Actuación Especial y destine un paquete de ayudas "para este desastre natural que no es menor que la sufrida en la costa gallega con el Prestige". "No es momento de mirar atrás para buscar culpables, es momento de encontrar soluciones entre todos", ha hecho hincapié la consejera.

Tras lo que ha recordado que el Gobierno central "no es solo competente en el Mar Menor, sino también en toda la cuenca que vierte a la laguna" pero si el Gobierno regional "tuviera que actuar y tiene asumir todos los gatos, tanto los que nos competan como los que no", lógicamente "nos vamos a endeudar", por ello, "esperamos un gesto por parte del Estado y que ese endeudamiento no computa en el objetivo de déficit".

"Vamos a ser valientes y exigentes y se hará todo lo que se tenga que hacer", ha insistido, la consejera, "no se trata de partidos políticos, sino de que nos pongamos a trabajar" y el decreto ley para la recuperación de la laguna "es prioridad" del Gobierno regional.