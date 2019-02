(AMP) Norniella asegura que el Banco de España fue el "inductor" del proceso que dio origen a Bankia

El juicio por la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011 que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) se ha vuelto a reanudar este lunes con el interrogatorio del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, a Norniella, una de las cuatro personas físicas a las que acusa el Ministerio Público.

"Creo que el Banco de España fue el inductor del proceso y, a partir de ahí, la comunicación fue con los presidentes de las cajas. Yo como consejero no tuve ningún contacto con ninguna institución", ha precisado Norniella en su primer día de interrogatorio, indicando que la decisión fue dada por el Real Decreto 9/2009 sobre reestructuración del sector bancario.

Asimismo, ha asegurado que, según la información "superficial" que le llegaba como consejero, Caja Madrid cumplió con todos los requisitos que la autoridad monetaria requería para la llevar a cabo el proceso de integración. "El Banco de España, que yo sepa, nunca hizo una manifestación en sentido contrario. Nunca dijo: ustedes están haciendo algo mal", ha apostillado.

El exconsejero de Bankia se ha escudado de forma reiterada en que su posición era "de trinchera" y que todas las decisiones relacionadas con el proceso de integración estaban a "un nivel muy superior" al que él se movía.

"Cuando todo esto empezó yo no conocía nada, mi función era de trinchera, trabajaba en aspectos muy lineales, de funcionamiento y de logística, no me metía en temas de estructura de alto nivel", ha aseverado.

Norniella ha criticado que el fiscal Luzón "simplifique" los movimientos y ha explicado que una sociedad bancaria cuenta con más de 1.500 departamentos. Según ha dicho, el consejo solo tiene la obligación de tratar de controlar que los procedimientos se lleven a cabo de acuerdo a la ley.

"Hay una escalera de responsabilidades, el consejo tiene diez mandamientos y se basan en que la gobernanza sea la adecuada", ha añadido, precisando que no pueda entrar en ningún tipo de decisión financiera ni de valoración concreta de un activo.