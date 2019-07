AMP- Reunión entre PP, Cs y Vox en Madrid acaba sin acuerdo y mañana se celebrará un pleno de investidura sin candidato

Así lo ha confirmado el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, en rueda de prensa tras reunirse durante media hora con las portavoces de PP y Vox, Isabel Díaz Ayuso y Rocío Monasterio, respectivamente, en la Cámara autonómica.

En esta cita, la formación 'naranja' ha tratado explicarle a Vox el acuerdo "cerrado" al que han llegado con el PP pero, según Aguado, no ha sido capaz "de convencer" a Monasterio para que no "bloquease" la investidura de Díaz Ayuso. "Era Vox el que tenía que decidir y ha decidido", ha lanzado a continuación.

Se trata, a su parecer, de "una oportunidad perdida" para que la Comunidad tuviese 24 años después un "gobierno de centro liberal". Aguado ha remarcado que "si nadie lo remedia en pocos días" se irá a segundas elecciones, algo que le preocupa porque supone "una irresponsabilidad" y abre la posibilidad de que "la izquierda gobierne" la autonomía.

En este punto, ha defendido que él cree que han hecho lo que tenían que hacer y ha remarcado que siente "pena y tristeza" porque se ha hecho un "gran trabajo" con el PP para llegar a un acuerdo.

"A día de hoy creo que las posiciones de las tres formaciones políticas que hemos estado en la reunión están claras y parecen inamovibles", ha asegurado. Pese a estas palabras, no ha renunciado a volverse a reunir con este partido, como con el resto, pero ha advertido que su postura es inamovible.

DESDE VOX SALEN "MUY CONTENTOS"

Esta postura ha sido totalmente contraria a la de Monasterio, que ha indicado que salen del encuentro "muy contentos" porque "que la gente hable es el primer paso para que se lleguen a acuerdos". Considera que lo de hoy es "sentar las bases para las futuras reuniones" y que con ello se han superado "algunas barreras que había".

Según la líder de Vox, de antemano se sabía que no iba a haber acuerdo de cara a mañana porque todos los partidos se habían comprometido a que no se cambiase el pleno a menos de 24 horas. "De hecho, la señora Ayuso dijo que no le gustaban las reuniones in extremis y nosotros creemos que tiene razón en esto", ha manifestado.

Monasterio, a diferencia de Aguado, ha sostenido que no han entrado a hablar "absolutamente nada" y que ni siquiera "han sacado el documento" pero que sí se han emplazado a nuevos encuentros. En este punto, ha recordado que ellos piden que haya "un punto mínimo común denominador" que puedan tener los tres para llegar a un acuerdo.

"Hoy es un día que comienza un camino y yo soy optimista y aquí hay julio, agosto y hasta el 10 de septiembre pero yo espero lo antes posible dejar a todos los madrileños irse de vacaciones. Por nuestra parte no quedara ni por espacio ni por tiempo. Nosotros siempre estamos encantados cuando nos llaman", ha insistido.

Por su parte, desde el PP, la candidata Isabel Díaz Ayuso no ha comparecido tras la reunión y desde su equipo han indicado que no lo ha hecho dado que la situación está exactamente igual que esta mañana tras la ronda de contactos con el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad.