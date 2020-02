La ANC confía en que Castells defienda la autodeterminación en la mesa entre el Gobierno y la Generalitat

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha confiado hoy en que el ministro de Universidades, Manuel Castells, defienda la autodeterminación en la mesa dentre el Gobierno y la Generalitat y ha descartado este viernes que la entidad esté representada en la primera reunión entre gobiernos: "No somos electos, no somos Govern".

Así lo ha manifestado en una entrevista en Ràdio 4 recogida por Europa Press tras ser preguntada sobre si el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha ofrecido a las entidades independentistas y a la CUP estar en la mesa.

"Una cosa es que estemos en una fase previa de asesoramiento, de presión, fiscalización, que se nos informe y demos nuestra opinión, y otra es que estemos en una mesa de gobierno a gobierno", ha explicado.

Tras admitir que ven con escepticismo la mesa de diálogo, ha preguntado qué pasará si desde el Gobierno central no se reconoce el derecho de autodeterminación.

SOBRE MANUEL CASTELLS

Sobre que en la mesa esté el ministro de Universidades, Manuel Castells, por parte del Gobierno, Paluzie asegura que le parece bien y confía en que defienda "la autodeterminación" desde allí.

En su opinión, la participación de Castells evidencia que la ANC tenía razón cuando argumentaba que "no tenía sentido que los comuns estuvieran en la premesa de asesoramiento del Govern".

"Cuando lo dijimos se nos echaron encima. Nos llamaron excluyentes. No tiene sentido que los mismos se sienten en los dos lados de la negociación", ha señalado.

También ha lamentado que ERC haya cambiado sus posicionamientos ideológicos sobre cómo llegar a la independencia, mientras que los de la ANC son "los mismos que ya defendía desde la hoja de ruta de 2012".

"No sé qué significa el independentismo pragmático. Dudo que sea pragmático pensar que del diálogo con el Estado saldrá el ejercicio del derecho a la autodeterminación", ha advertido.

Sin embargo, ha constatado que ERC, pese a apostar ahora por otras vías, no ha renunciado explícitamente a la vía unilateral.

ASAMBLEA DE LA ANC

Tras recordar que la ANC celebrará su asamblea el 22 de marzo, ha explicado que primero quiere saber qué se aprueba antes de plantearse si quiere repetir al frente de la entidad.

"No he decidido si seguiré como presidenta. Primero quiero saber qué se aprueba en la hoja de ruta. No encabezaré un proyecto en el que no crea o no comparta las líneas de actuación que se aprueben", ha zanjado.