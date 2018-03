ANC y Òmnium recuerdan que Sànchez y Cuixart llevan 5 meses en prisión sin "ningún delito"

La ANC y Òmnium Cultural han recordado que este viernes se cumplen cinco meses del encarcelamiento del expresidente de la ANC Jordi Sànchez y del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, sin que hayan cometido "ningún delito".

Así lo plasma en un manifiesto que se leerá en una concentración convocada a las 19.00 en la plaza Universitat de Barcelona y ante los ayuntamientos catalanes para recordar que llevan 151 días "entre rejas por sus ideas políticas y defender el derecho de autodeterminación".

Y están "igual que el vicepresidente Oriol Junqueras y el conseller de Interior Joaquim Forn, que llevan 134 días encerrados en la prisión de Estremera por aplicar el mandado del pueblo de Cataluña".

"No nos cansaremos de decirlo: las entidades no hemos cometido ningún delito. Jordi Sànchez y Jordi Cuixart no han cometido ningún delito, son inocentes" que todavía no han sido juzgados y que, por tanto, deben tener intactos sus derechos, critica el texto.

También defiende que el derecho de manifestación es básico en cualquier democracia pero que España "actúa como una dictadura" porque lo prohíbe y lo juzga si se lleva a cabo.

"NOS HAN ENCARCELADO A TODOS"

"Encarcelando a los 'Jordis' nos han encarcelado a todos [...] y el Gobierno español ni siquiera se ha sonrojado" a pesar de que multitud de juristas, abogados y organismos internacionales se han mostrado en contra de esta actuación preventiva, señala.

Además, recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo acaba de condenar a España "por sentenciar contra la libertad de expresión" --en alusión a la quema de fotos del Rey--, y que Amnistía Internacional ha alertado de que la Ley antiterrorista se usa para reprimir las sátiras.

Actualmente --añade-- en España "se están vulnerando derechos básicos y fundamentales", y por eso llama a alzar la voz y no permitir que se sigan produciendo encarcelamientos como los de Sànchez y Cuixart.

Les ensalza como "ejemplo vivo de la lucha pacífica de un pueblo por una sociedad más libre", y les alienta a seguir defendiendo del mismo modo sus ideas.

"Nos quieren aislar y estamos más unidos que nunca, la esperanza es más fuerte que la tristeza, la voluntad de una Cataluña mejor y unida es más fuerte que el rencor", reivindica el manifiesto, que concluye exigiendo la liberación de los encarcelados.