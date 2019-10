ANC y Òmnium avisan de que una sentencia condenatoria abrirá una época "larga" de movilización

La presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, y el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, han avisado este martes de que si la sentencia del juicio del 1-O es condenatoria se abrirá una extensa etapa de movilizaciones: "No será un día, será una época que será larga", ha asegurado Mauri.

Lo han dicho en declaraciones a los medios después de un acto convocado por ambas entidades y JxCat, ERC y la CUP, al que han asistido representantes de otras entidades coincidiendo con el segundo aniversario del 1-O y con la previsión de que la sentencia se conozca en los próximos días.

Paluzie ha explicado que esperan movilizaciones masivas y plurales basadas en la no violencia y la desobediencia civil, en una etapa de movilización "tal vez no permanente pero sí constante", con acciones más clásicas y otras innovadoras consensuadas con partidos y entidades independentistas.

Han presentado en el acto el "marco común político" ante la sentencia si es condenatoria, según Paluzie, que ha pedido a la ciudadanía que se movilice, se mantenga firme y sepa que estos partidos y entidades estarán unidos en estas movilizaciones --aunque podrán organizar otras al margen de las conjuntas--.

Preguntada por fechas y acciones concretas, ha resaltado que no se pueden detallar porque todavía no se conoce la sentencia ni si será condenatoria, aunque "previsiblemente lo será", por lo que ha avanzado que deberán ser flexibles y adaptarse a los acontecimientos y movilizaciones, siempre bajo principios de no violencia.

PARTICIPACIÓN DE LOS COMUNS

Paluzie ha confiado en que estas movilizaciones "apelen a la mayoría tan amplia que está contra la represión política y la vulneración flagrante de los derechos fundamentales" y, preguntados por los medios por si prevén la participación de los comuns, Mauri ha resaltado que han estado en han estado siempre y que está convencido de que volverán a estar.

La presidenta de la ANC ha resaltado que este marco común se basa en tres puntos: exigir la libertad de los encarcelados, el retorno de los dirigentes en el extranjero, y "el fin de la represión" --en los que considera que coincide la mayoría de la sociedad catalana--, y en los principios de no violencia y desobediencia civil y pacífica, que han marcado las anteriores movilizaciones, ha afirmado.

Mauri ha recordado que la única sentencia que aceptarían sería la absolución, y ha dicho que aspiran a una respuesta lo más unitaria posible, y ha avisado: "Lo vamos a volver a hacer, vamos a volver a defender los derechos" de manifestación y votación de forma no violenta, como ya han hecho, según él.

"Es muy importante que respondamos con la máxima amplitud, como un solo pueblo", ha subrayado Mauri, que ha dicho que existen puntos de vista distintos entre los partidos y entidades pero que se unen en la defensa de los derechos y libertades, ha dicho.

RESPUESTA INSTITUCIONAL

"También esperamos una respuesta institucional y política que esté a la altura", ha resaltado Paluzie, que ha pedido evitar criminalizar protestas y movilizaciones, sobre lo que Mauri ha dicho que en el contexto actual no existe la garantía de que las movilizaciones no sean instrumentalizadas, aunque se basen en la no violencia, ha resaltado.

Preguntada por la marcha de tres días hacia Barcelona que plantea la ANC como respuesta a la sentencia, Paluzie ha señalado que ésta es una de las propuestas que se está valorando y que se ha dado a conocer porque requiere logística, y ha señalado que las acciones se harán públicas a medida que se vayan convocando.

Mauri ha sostenido que una sentencia condenatoria pretenderá que la ciudadanía se quede en casa y buscará más venganza que justicia, por lo que están en juego los derechos y libertades, ha dicho, y ha asegurado que la única violencia que ha habido es la policial del 1-O, que ha lamentado que no haya condenado el Gobierno central.

Preguntado por su posicionamiento ante unas eventuales elecciones catalanas, Mauri ha dicho que Òmnium las apoyará si es una de las soluciones, pero que no le corresponde a la entidad fijar en qué circunstancias se deben convocar.