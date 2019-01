La ANC pide acompañar el recorrido de los presos en sus traslados hasta Madrid

Paluzie afirma que no pretenden obstaculizarlo

La ANC ha convocado para este viernes "movilizaciones de acompañamiento" a los políticos encarcelados desde los centros penitenciarios en que están reclusos hasta la cárcel de Brians 2 (Barcelona), desde donde serán trasladados juntos a Madrid, un recorrido para el que también piden acompañamiento.

En un comunicado de este jueves, proponen que desde las 5 de la mañana del viernes los manifestantes se coloquen a lo largo del recorrido entre el centro gerundense de Puig de les Basses, donde se encuentra exconsellera Dolors Bassa, hasta el barcelonés de Brians 2.

La convocatoria cita a los manifestantes a situarse desde las 6 de la maña en el recorrido entre la prisión de Lledoners, donde están Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart; y desde Mas d'Enric (Tarragona), donde está la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, hasta Brians 2.

Y pide a los convocados que también acompañen el trayecto de todos ellos a partir de las 7 de la mañana, cuando desde Brians 2 se les traslade hasta la cárcel de Soto del Real (Madrid).

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha llamado a que esas movilizaciones no obstaculicen el traslado de los presos independentistas a Madrid: "¿Qué sentido tiene obstaculizar un traslado que no conseguirás porque no tienes la fuerza suficiente?".

"El juicio se ha decidido afrontar. A lo mejor nosotros no lo hubiéramos afrontado, hubiéramos hecho las cosas de otra manera. La realidad es que no se implementó la república y se decidió ir a declarar", ha dicho este jueves en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Así, la entidad llama a los manifestantes a situarse en arcenes y puentes con pancartas y 'esteladas' a lo largo de esos recorridos bajo el lema: "La autodeterminación es un derecho, no un delito".

MANIFESTACIÓN POR LA TARDE

La ANC también convoca manifestaciones en las capitales de comarca catalanas; destaca que la de Barcelona tendrá comenzará en Jardinets de Gràcia a las 19 horas, y pide estar atentos a las territoriales de la entidad para saber los lugares concretos del resto de movilizaciones.

Además, convoca una acción "a partir del 4 de febrero", el lunes, en la plaza Sant Jaume de Barcelona, sin concretar.