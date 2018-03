La ANC rechaza la candidatura de Baños (CUP) y no permite que se presente a las elecciones internas

La ANC ha decidido este martes excluir la candidatura del exdiputado de la CUP en el Parlament y portavoz de Súmate, Antonio Baños, de las elecciones al Secretariado Nacional, dirección política de la entidad.

La Assemblea ha hecho público el listado de candidaturas admitidas y rechazadas, y entre las segundas destaca la de Baños, que era una de las más mediáticas que concurrían a la elecciones que la entidad celebrará el sábado 17 de marzo.

Sí han sido aceptadas las candidaturas de los tres candidatos que se ha postulado para ser miembros del Secretariado y presidir la entidad: el jefe de Comunicación de la ANC, Adrià Alsina; el presidente del Ciemen y miembro de ERC, David Minoves, y el vicepresidente del Cercle Català de Negocis, David Fernàndez Aguilera.

Fuentes conocedoras han explicado a Europa Press que el motivo de la exclusión de Baños es que participó en una tertulia radiofónica, algo que la entidad considera que contraviene el reglamento que regula las elecciones al Secretariado Nacional.

Considera que participar en la tertulia incumplía el artículo 7.2, que establece que los candidatos sí pueden responder preguntas de los electores a través de la web o de los actos de la entidad, pero no dar "publicidad" de su candidatura por otros medios.

POLÉMICA

La decisión ha generado polémica porque Baños dijo en su intervención radiofónica que no podía hablar de su candidatura por cuestiones de igualdad, ya que él tiene una relevancia pública que otros no tienen: "Yo tengo un micrófono aquí delante y muchos de los candidatos no lo tienen".

El exdiputado de la CUP en el Parlament --lideró la candidatura de los 'cupaires' en las elecciones de 2015-- se limitó a explicar lo que ya era público, que se presentaba a las elecciones al Secretariado, y luego zanjó: "No puedo hablar de ello. El reglamento electoral no lo permite".

La decisión de la ANC ha recibido la crítica de exmiembros relevantes de la entidad, como la escritora Liz Castro: "¡Qué vergüenza asamblea! Como socia fiel desde el principio, os pido que expliquéis por qué un periodista como Baños no puede presentarse", ha expresado en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.

Según el mismo reglamento por el que ha quedado excluido Baños, los candidatos que han sido rechazados podrán apelar contra la decisión y presentar "las alegaciones oportunas de forma clara" poniéndose en contacto con la junta electoral.

ELECCIÓN INDIRECTA

El proceso para elegir presidente es complejo: todos los afiliados a la entidad tienen derecho a voto pero no para seleccionar al presidente, sino para elegir a los 77 miembros del Secretariado Nacional, y la votación será el sábado.

Una vez elegidos, estos 77 miembros celebran una reunión posterior, y de entre ellos seleccionan a un presidente, lo que significa que quien reciba más votos el 17 de marzo no tiene ninguna garantía de pilotar la entidad, sino que deberá encontrar los apoyos suficientes dentro del Secretariado.