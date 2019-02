La ANC inicia una serie de concentraciones para presionar al Govern y al Parlament

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha iniciado este lunes una serie de veinte concentraciones seguidas cuyo objetivo es presionar al Govern y a los grupos parlamentarios para que se "reafirmen" en el mandato del 1 de octubre de 2017 y se pregunten "qué están haciendo" para alcanzar este objetivo.

Se trata de concentraciones que han comenzado a las 9 horas y terminarán a las 21 horas, y cuyo pistoletazo de salida ha dado esta entidad independentista en la plaza Sant Jaume, frente al Palau de la Generalitat, donde varios activistas sostienen una pancarta que reza: "¿Qué hacéis para aplicar el mandato del 1-O?".

Los días que se celebre sesión plenaria, sin embargo, la ANC ya ha avisado de que trasladará estas concentraciones hasta las inmediaciones de la cámara legislativa catalana.

En declaraciones a los periodistas, la presidenta de esta organización, Elisenda Paluzie, ha indicado que con esta serie de movilizaciones la ANC busca que Govern y Parlament "se pongan las pilas".

Paluzie ha considerado que la principal función de la "represión" es provocar que se abandonen "los objetivos políticos", por lo que ha pedido al independentismo institucionalizado que no olvide su papel, ya que la independencia de Cataluña es "más necesaria que nunca".

"La independencia depende de nosotros", ha afirmado la presidenta de la ANC, que ha especificado que cuando habla de "nosotros" se refiere a "Govern, Parlament y pueblo organizado y movilizado".

Para Paluzie no es suficiente pensar que "se puede ir gestionando la autonomía y esperando un referéndum acordado", por lo que ha reclamado al ejecutivo catalán que se prepare para "un escenario de no negociación", algo que no cree que esté haciendo.

"No marcamos plazos. Les estamos recordando -ha dicho Paluzie- que tienen un mandato, que la gente les votó porque querían que se materializara lo que no sucedió el 27 de octubre" de 2017, día en el que se declaró la independencia en el Parlament, a pesar de que luego dicha declaración no tuviera recorrido.