La ANC pide implementar el 1-O y los CDR advierten a Torra: "República o dimisión"

Después del rechazo de Sánchez a reconocer el derecho de autodeterminación para los catalanes, al considerar que ese derecho no lo reconoce ni la Constitución española, la ANC ha afirmado, en un apunte en Twitter recogido por Europa Press, que el derecho a la autodeterminación aparece en los tratados ratificados por el Estado español.

Ha criticado que con su postura, Sánchez demuestra miedo a las urnas y ha añadido: "Nosotros ya lo hemos ejercido. Implementemos el mandato del 1-O", han afirmado, incluyendo el hashtag con el mensaje 'Hagamos la República Catalana'.

LOS CDR: REPUBLICA O DIMISION

En paralelo, los CDR han reclamado al Govern que tiren adelante con lo que prometieron en campaña electoral o que dimitan: "No aceptamos pactos ni cambios de rumbo".

"No estamos aquí para hablar de estatut. No hemos llegado hasta aquí para tirar la toalla", han sentenciado, añadiendo hashtags como 'República o dimisión' y 'No al procesismo'.