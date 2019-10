La ANC responsabiliza al Gobierno central de la violencia y pide al independentismo que deje de disputar la hegemonía

"El Estado y sus instituciones, el Gobierno es el principal responsable de esta violencia porque qué mensaje han dado a los jóvenes de 20 años en plena etapa de formación política encarcelando durante dos años preventivamente y condenando a nueve años de cárcel a dos dirigentes de la sociedad civil como Jordi Cuixart y Jordi Sànchez", ha dicho Paluzie en declaraciones a los medios durante su participación en la columna de Manresa (Barcelona) de las 'Marchas por la Libertad'.

Ha defendido que tanto Cuixart como Sànchez protagonizaron movilizaciones masivas y pacíficas que llamaron a la calma y a la no violencia, desconvocando y calmando las manifestaciones en un momento de tensión como el 20 de septiembre.

"Estamos muy preocupados por la situación y por los heridos, algunos de gravedad", ha agregado Paluzie.

Asimismo, ha dado un mensaje a la mayoría independentista en el Parlament, afirmando que el 1 de octubre en Cataluña se registró "un ejercicio de no violencia ejemplar, con resistencia pasiva a la violencia policial del Estado".

CANALIZAR LAS PROTESTAS

Ha considerado que si aquello tuvo éxito fue porque había detrás un proyecto político que respondía a un mandato de la ciudadanía: "Esta rabia e indignación que sentimos hace más de dos años, si no se canaliza políticamente y no se recupera una unidad de proyecto, y se define un horizonte, no se podrá canalizar".

"Necesitamos imperiosamente que prioricen esta unidad de proyecto y que se dejen de disputas por las hegemonías electorales, y que pongan sobre la mesa un proyecto político estimulante", ha dicho Paluzie.

Paluzie ha añadido: "No podemos hacer llamamientos solo en la calle y que no vayan acompañados de un proyecto político", y ha dicho Paluzie, que su participación en las 'Marchas por la Libertad' es un llamamiento también a la clase política para que esté a la altura y priorice su apuesta por la independencia.

Sobre la huelga general este viernes, ha llamado a todos los ciudadanos a que no trabajen y hagan huelga, y que se participe en esta llegada de todas las columnas de las marchas en Barcelona, que culminará con una manifestación por la tarde.