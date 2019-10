ANC pide una respuesta institucional y Òmnium llama al diálogo y al "fin de la represión"

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha reclamado este sábado una respuesta institucional a la sentencia del 1-O, y el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha apelado al diálogo entre instituciones y al "fin de la represión".

Lo han dicho en los discursos de la manifestación en la calle Marina de Barcelona convocada por ANC y Òmniun, y a la que se han sumado un centenar de entidades y partidos soberanistas.

Paluzie ha pedido que la respuesta política institucional esté "a la altura del momento histórico", y ha reprochado que desde las calles se estén defendiendo los derechos y libertades de forma transversal pero que no esté habiendo propuestas políticas que recojan ese clamor popular, tras lo cual los asistentes han gritado 'Espabilad'.

"La represión busca invisibilizar", ha sostenido Paluzie, que ha leído el nombre de todas las personas que han entrado en prisión provisional por las protestas tras la sentencia, a lo que el público ha contestado al grito de 'Libertad' después de cada nombre, y también han proclamado 'No estáis solos'.

Paluzie también ha recordado a los detenidos en las protestas que han ingresado en un CIE "por defender este país", y ha asegurado que seguirán defendiendo la libertad y que cuanta más represión, en sus palabras, más movilización.

MARCEL MAURI

El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha defendido el diálogo como única vía para encontrar una solución al conflicto catalán, que "no se resolverá con jueces ni con más represión ni con más violencia policial".

Durante su discurso, Mauri ha pedido el "fin de la represión" y abrir un proceso de diálogo que abra la puerta a una resolución política de un conflicto que considera político.

"Haría bien el Gobierno español en escuchar el clamor de las calles de Cataluña, que gritan libertad", ha afirmado Mauri, y ha añadido no habrá resolución posible si no se garantizan los derechos civiles de los políticos condenados, lo que a su juicio ahora no sucede.

En el acto también han intervenido la presidenta de la Associació Catalana pels Drets Civils y pareja de Jordi Turull, Blanca Bragulat; la representante de Unió de Pagesos Maria Rovira; la representante de Iridia Anaïs Franquesa, y representantes de la Taula del Tercer Sector y del Consell Nacional de la Joventut.

Entre los asistentes han estado el presidente de la Generalitat, Quim Torra; el expresidente Artur Mas; el vicepresidente, Pere Aragonès; diversos consellers; el presidente del Parlament, Roger Torrent, y representantes de grupos políticos, como Gabriel Rufián (ERC), David Bonvehí (PDeCAT), Laura Borràs (JxCat) y Albert Botran (CUP).