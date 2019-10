La ANC prepara una treintena de acciones en el exterior contra la sentencia

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) prepara una treintena de movilizaciones en el exterior para protestar contra la sentencia del "procés", una vez se haga pública.

Las delegaciones de la entidad soberanista en el extranjero organizarán manifestaciones en puntos emblemáticos de ciudades como Washington (EEUU), Bruselas (Bélgica), Londres (Reino Unido), Berlín (Alemania), Lisboa (Portugal), Ginebra (Suiza) o Ciudad de México (México) para intentar elevar sus protestas a nivel internacional, ha informado la ANC en un comunicado.

En Inglaterra, por ejemplo, la ANC organizará una protesta el mismo día que se publique la sentencia, por la tarde, delante de la embajada española en Londres, y otra en Manchester, además de las ciudades escocesas de Edimburgo y Glasgow.

En Dublín, habrá concentración delante de la embajada española en la capital irlandesa, mientras que en Francia también se organizará una acción de protesta.

En Bruselas, la ANC llevará sus protestas a la embajada española y, al día siguiente de la sentencia, ante la sede de la Comisión Europea, con la participación prevista de eurodiputados.

La campaña de la ANC en el exterior llevará por lema "Stand up for your rights, stand up for Catalonia” (Levántate por tus derechos, levántate por Cataluña), en busca de solidaridad internacional con los líderes independentistas juzgados por el "procés".