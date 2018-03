La ANC llama a la unidad independentista y urge a formar Govern en Cataluña

El vicepresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Agustí Alcoberro, ha hecho hoy un llamamiento a la unidad del independentismo y ha urgido a formar Govern en Cataluña.

Alcoberro ha lanzado este mensaje al final de la manifestación convocada esta tarde por la ANC con el fin de presionar a las formaciones independentistas para que lleguen a un acuerdo que permita formar Govern y avanzar hacia la independencia de Cataluña.

Ante varios mailes de personas, Alcoberro ha apelado a la unidad del independentismo para "plantar cara" al Gobierno e investir a un presidente de la Generalitat que suponga el fin del artículo 155 y el inicio de la implementación y desarrollo de la república catalana.

"Tenemos que actuar unidos, tenemos que actuar con coraje e inteligencia. Tenemos que elaborar una estrategia victoriosa", ha señalado.

"Aún no tenemos un Govern y ésta es una situación que no puede mantenerse", ha sentenciado Alcoberro, que acto seguido ha urgido a "restablecer la legalidad previa a la aplicación del artículo 155 de la Constitución y a avanzar de manera decisiva hacia la implementación de la República".

Alcoberro también ha aprovechado su discurso para reivindicar la "soberanía" del Parlament para elegir al presidente de la Generalitat y para denunciar la "injerencia judicial" del Estado español.

"Lo que pasa aquí es simplemente indignante", ha clamado Alcoberro, que ha asegurado que "es imposible de aceptar" que el Poder Judicial español vete candidatos a la investidura.

"Hemos decidido avanzar hacia la República, tenemos mayoría y hace falta aplicarla de manera inmediata", ha asegurado el dirigente a la ANC.

"Somos más de dos millones de personas que no volveremos atrás. Ya no nos sentimos ciudadanos del Reino de España. Nos sentimos ciudadanos de la República Catalana y como ciudadanos de la República exigimos su implementación y su pleno desarrollo como una nación más", ha dicho Alcoberro.

Por su parte, el secretario general de la ANC, Jordi Peiró, ha reprochado a los partidos que negocien "con normalidad" cuando hay "presos políticos, exiliados y procesados".

"¿Queremos un gobierno autonómico? No. Pues a ver si nos ponemos las pilas. Los plenos del Parlament no pueden estar condicionados por el Estado. La soberanía no se pide, se ejerce. ¿Qué coño está pasando? ¿Qué no se nos está explicando?", ha exclamado.

Ambos han censurado que se niegue a Jordi Sànchez la posibilidad de salir de prisión, donde se halla de forma preventiva desde octubre.

"El miedo y la prisión son las armas del Estado para contrarrestar nuestra lucha pacífica. Solo aceptando las consecuencias de la lucha seremos libres para luchar", ha recalcado Peiró.

Antes de estas intervenciones, han subido al escenario representantes de varios colectivos, como funcionarios y voluntarios del referéndum del 1 de octubre, que han explicado pequeñas experiencias relacionadas con el 'procés' que en todos los casos han acabado con la afirmación: "Yo me la juego, y quiero que mis representantes se la jueguen".