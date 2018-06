ANC:No hay solución aceptable que no pase por el derecho de autodeterminación

La presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, ha señalado hoy, en alusión a la actitud del nuevo Gobierno respecto a la crisis catalana, que "no hay ninguna solución política de fondo que se pueda aceptar en Cataluña que no pase por el derecho de autodeterminación".

Paluzie ha participado en Bilbao en la cadena humana que ha unido las capitales vascas en favor del derecho a decidir bajo la organización de la plataforma soberanista Gure Esku Dago (Está en nuestras manos).

La presidenta de la ANC se ha juntado en el kilómetro 122 de la movilización con otros representantes catalanes como el integrante de Ómnium Cultural Ignasi Termes, la miembro de la CUP Mireia Bayona y la diputada de Junts Per Catalunya Aurora Madaula.

En declaraciones a los periodistas, Paluzie ha considerado, sobre la situación en Cataluña, que con el Gobierno del PSOE "habrá una especie de maquillaje, quizá habrá menos agresividad verbal, pero no habrá ninguna solución política de fondo puesto que no hay ninguna solución política de fondo que se pueda aceptar en Cataluña que no pase por el derecho de autodeterminación", ha avisado.

La presidenta de la ANC ha abogado por que los ciudadanos sigan movilizándose en demanda de "la capacidad de decidir" del pueblo catalán "por vías democráticas y pacíficas".

El resto de representantes catalanes participantes en Bilbao en la cadena humana han mostrado, asimismo, su escepticismo respecto a la futura actuación del Gobierno de Pedro Sánchez en Cataluña.

Es el caso de la representante de Junts Per Catalunya Aurora Madaula, quien ha afirmado no tener "demasiada esperanza" en el Ejecutivo del PSOE porque el Partido Socialista, según ha argumentado, "apoyó el artículo 155, este artículo que es un golpe de Estado, una mala utilización de la Constitución española para poder acabar con el Gobierno catalán".

Madaula, que ha matizado que da "un poquito de esperanza que el PP de Mariano Rajoy ya no esté" en el Gobierno, ha apostado por solucionar la crisis catalana "por vías políticas de una manera cívica, pacífica, democrática y defendiendo el derecho de autodeterminación".

Por su parte, la representante de la CUP Mireia Boya ha asegurado que en su formación "no confían" en Pedro Sánchez y ha considerado que su política respecto a Cataluña "va a ser la misma" que la del PP.

"Quizás -ha dicho- haya algún gesto que maquillen en el plano social, pero respecto al derecho de autodeterminación de los pueblos, PSOE, PP y Ciudadanos tienen la misma postura", con lo que "tenemos que seguir movilizando la calle y resistir y no renunciar nunca al derecho a decidir y a la república catalana", ha indicado.