La APM en el País Vasco afirma que los homenajes a presos se pueden evitar con la Ley vasca de Víctimas del Terrorismo

El portavoz territorial de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en el País Vasco, Santiago Romero, ha afirmado que los homenajes a presos de ETA excarcelados, como los celebrados el pasado fin de semana en las localidades guipuzcoanas de Hernani y Oñati, se pueden evitar con la aplicación de la Ley vasca de Víctimas del Terrorismo por parte del Gobierno Vasco o los ayuntamientos.

Además, considera que, "una vez que no se ha actuado preventivamente", puede haber algún tipo de "reproche legal" contra los consistorios "que permiten o toleran este tipo de manifestaciones" en los espacios públicos.

En declaraciones a Europa Press, Romero ha señalado que la asociación a la que representa, al igual que la sociedad vasca, está "sorprendida" ante el hecho de que se permitan homenajes como los tributados al que fuera número dos de ETA José Javier Zabaleta Elosegi, alias 'Baldo', tras ser excarcelado, o a Xabier Ugarte, condenado por el secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, tras quedar en libertad al cumplir 22 años en prisión.

En este sentido, ha asegurado la Ley 4/2008, de 19 de junio, de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo, permite "impedir, en principio, este tipo de manifestaciones", sin que se tengan que abordar reformas legislativas.

El magistrado ha apuntado que el Gobierno Vasco "debería haber intervenido e impedido" estos actos de bienvenida a los ex presos de ETA recurriendo a esta Norma. No obstante, ha dicho que, una vez que no se ha actuado preventivamente a través de una Ley administrativa como ésta, también puede haber "algún tipo de reproche legal, por la vía contenciosa o vía penal", contra los ayuntamientos "que permiten y toleran este tipo de manifestaciones y que, además, ponen elementos públicos o comunes al servicio de este tipo de actos".

A su juicio, no es necesario que se reformen leyes para prohibir estos actos de bienvenida a presos porque, "con los instrumentos que hay hoy en día, se pueden evitar" de forma preventiva, sin tener que recurrir a las vías legales.

"Cuando se va a hacer uso de espacios públicos o de bienes públicos que dependen de Ayuntamientos, y se va a ejercer un derecho como el de reunión o de manifestación, hay que pedir la autorización y se sabe cuál es finalidad que se persigue con ese tipo de actos", ha apuntado.

Por ello, cree que los consistorios deberían haber decretado que este tipo de manifestaciones "no se deben permitir en los espacios públicos". En esta línea, ha destacado que, cuando se va a hacer un recibimiento a un ex recluso de ETA que ha sido condenado "por delitos de los más graves", cómo el secuestro de Ortega Lara, se sabe que la finalidad que se persigue "entra en el terreno próximo al penal".

Además, ha manifestado que en estos homenajes se utilizan pancartas y "toda una simbología" que todos conocen en el País Vasco. Por ello, cree que los ayuntamientos podían haber evitado que se celebrasen estas bienvenidas. También ha recordado que la Audiencia Nacional y la Fiscalía valorarán "si intervenir o no intervenir" en base a las denuncias que se han presentado por los homenajes.

REPROCHE ÉTICO

El portavoz de la APM en Euskadi ha apuntado que, desde el plazo ético, "está fuera de toda duda el reproche que merecen este tipo de homenajes". "No se entiende en el siglo XXI y, con todo lo que ha pasado a la sociedad vasca, que se siga con este tipo de manifestaciones", ha indicado.

Según ha apuntado, si este tipo de actos se hubieran realizado en el ámbito privado, con una celebración de amigos y familiares "en su casa, en un txoko o en una sociedad gastronómica", no habría "nada que decir". "Pero, que se haga de esta forma pública, yo creo que el reproche está fuera de toda duda", ha indicado.

Asimismo, ha destacado que "la sociedad vasca está cansada y lo que quiere es mirar para adelante, y no seguir con este tipo de actos que retrotraen a los años más duros" del terrorismo, y ha manifestado que, "desde el punto de vista democrático, no se entiende que la izquierda abertzale siga por esta vía, cuando lo que pretende la mayoría social vasca es pasar página con el tema del terrorismo". "La izquierda abertzale tiene que reflexionar hacia dónde quiere ir con este tipo de actos", ha concluido.