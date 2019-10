Ábalos "no descarta" a Errejón como ministro en un gobierno con Sánchez: "Nadie podrá gobernar en solitario"

Así lo ha indicado este lunes en Valencia, antes de intervenir en la conferencia 'Certidumbres para asegurar el progreso', a preguntas de los medios sobre las declaraciones de Errejón, quien este lunes ha señalado que no descarta ser ministro en un Gobierno de Pedro Sánchez, aunque ha indicado que no es el objetivo de la fuerza política que representa.

"Yo tampoco me descarto", ha bromeado Ábalos, antes de añadir: "Yo no descarto nada, creo que lo importante es que el país está en estas elecciones por una cuestión de bloqueo, luego la cuestión es evitar más bloqueos. No sé si la aportación va a permitir desbloquear".

El ministro en funciones ha destacado que en mayo "ganó la opción del PSOE y, por tanto, lo que quiere la ciudadanía es un Gobierno progresista que tenga por bandera la justicia social y la distribuciones de esos beneficios".

"Si queremos que la izquierda gane, sinceramente creo que hay que votar al PSOE. Otras opciones de izquierda lamentablemente nos han conducido a esta situación, no por primera vez sino por cuarta", ha manifestado, al tiempo que ha insistido que el resto de fuerzas de izquierda "hasta ahora no han ayudado".

Interpelado por las encuestas que apuntan a que el PSOE no podría gobernar en solitario, el titular de Fomento ha reconocido que "nos tendremos que acostumbrar a que nadie va a poder gobernar en solitario, ni ahora ni posiblemente en bastante tiempo porque es consecuencia del multipartidismo, que por otra parte a la sociedad le ha parecido muy bien". Ha subrayado que tampoco podrá gobernar en solitario "ningún otro partido".

No obstante, ha remarcado que en las anteriores elecciones generales los socialistas obtuvieron 123 diputados y "el siguiente partido prácticamente la mitad". "Esto no es una cuestión de que tenga que ser por mayorías absolutas", ha opinado.

Ábalos ha señalado que el actual sistema parlamentario "no es el único", sino que "hay otros sistemas que coexisten en la propia España, como en Euskadi o Asturias, donde esta situación no se habría producido, porque al final hay mecanismos para evitar el desbloqueo y, por lo tanto, hubiera gobernado el PSOE".

A su juicio, "no es solo una cuestión de realidad política sino también de procedimiento", ha afirmado, para añadir que hay que "entender que, en algunos casos, la falta de una mayoría absoluta posibilitará coaliciones y en otros casos no, porque ejemplos tenemos de uno y de otro".

"En este caso, yo creo que el tiempo nos ha dado la razón en muy poco tiempo, y es que evidentemente la única opción posible para haber conseguido una mayoría era con Podemos y con la abstención de ERC. Imagínese cómo estaríamos encarando la situación" de Cataluña, ha agregado.

Sobre este último punto, preguntado por su valoración de los altercados en Cataluña tras la sentencia a los líderes del 'Procés', Ábalos ha expresado su "propósito" de que "Cataluña recupere la normalidad", "se acabe ya con la violencia y, sobre todo, también con estas convocatorias que no dejan de ser amenazas para perturbar la convivencia".

Ha defendido que la Constitución Española es "un punto de encuentro" y ha instado a que cada uno defienda su proyecto "pero por las vías que admite la legalidad". "Ojalá esto sea así y podamos abrir una nueva etapa en Cataluña, que hace falta. Yo creo que en Cataluña sobra mucha frustración y hay que hablar de futuro", ha sostenido.