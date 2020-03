Ábalos dice que Feijóo sugirió rebajar la seguridad del AVE a Galicia para acelerar la llegada del tren

El ministro ha hecho estas manifestaciones en el Pleno del Senado en respuesta a una pregunta de la senadora del PP Pilar Rojo sobre inversiones en Galicia.

Tras revisar plazos de obras y ejecución, el ministro ha explicado que se ha optado por ese sistema ERTMS por responsabilidad y ha apuntado en ese momento que Feijóo hizo otro planteamiento.

"Nos sugirió su presidente que con ASFA quizá podíamos llegar antes. Y a lo mejor hubiéramos llegado antes, pero hablamos de Galicia y de seguridad ferroviaria", le ha dicho a la senadora el ministro, en alusión clara al accidente de Angrois de 2013 que causó la muerte de 81 personas y más de 140 heridos.

Ábalos ha hecho hincapié en que se ha instalado el sistema de protección de trenes ERTMS nivel 2 y que no se va acelerar la apertura del tramo hasta que la seguridad sea completa. "Es preferible un nivel máximo de seguridad antes que después, ya tenemos experiencia. No corramos, no nos juguemos la seguridad", ha recalcado.

Por lo demás, el ministro ha defendido la implicación de su departamento con la ejecución del AVE a Galicia a diferencia de los siete años de Gobierno del PP y ha dicho que "procede ser optimista y confiar" en que se lograrán los "objetivos", sin más detalle.

Entre otros datos, ha situado las pruebas a máxima velocidad entre Zamora y Pedralba de la Pradería (Zamora) a finales de marzo, con el objetivo de solicitar la autorización de puesta en servicio en la primavera de este año. El pasado 25 de febrero el tramo se puso a disposición del Sistema de Gestión del Tráfico para empezar estas pruebas a 300 kilómetros por hora y que se espera autorizar la puesta en servicio de todo el tramo en los meses siguientes.

Ha añadido también que la actividad es "frenética" en la ejecución del tramo entre Pedralba y Taboadela (Ourense), en el que está "todo contratado" y se trabaja "a pleno rendimiento".

La senadora 'popular' Pilar Rojo ha criticado la imprecisión del ministro sobre cuándo efectivamente llegará el AVE a Galicia, que la parlamentaria ha situado ya en el año 2022, y ha apuntado a Ábalos que está ejecutando las obras con los Presupuestos del Estado del Ejecutivo anterior, ya que las cuentas de 2018 están prorrogadas.

Rojo ha repasado un listado de infraestructuras que necesitan inversión, tanto carreteras, como puertos y aeropuertos de Galicia y la red convencional ferroviaria, con trenes "que llevan 35 años funcionando", ha dicho, y un sistema "degradado". Entre otros muchos asuntos, la senadora gallega ha censurado la subida de peajes en la AP-9 y ha exigido el traspaso a Galicia de esta autopista.

El ministro, por su parte, ha respondido con una batería de inversiones que están en marcha en esa Comunidad además del AVE, sobre el que ha dicho que el PP está perdiendo "la batalla por la confusión". Con respecto a los peajes en la AP-9, ha admitido que Galicia es una comunidad "perjudicada" por este pago, pero que "no sería así si el PP no lo hubiera prorrogado hasta 2048".

Ha dicho que se estudian bonificaciones para viajeros habituales, como los que usan la vía para acudir al trabajo a diario, y que se negocia con la empresa concesionaria porque será necesario modificar el convenio. "Pero si les interesan las bonificaciones en la AP-9, les invito a aprobar los Presupuestos del Estado", ha añadido el ministro.

También se ha mostrado partidario de que la Comunidad Autónoma participe en la gestión de la autopista y sobre el traspaso de la vía, ha dicho que "no hay problema" porque es partidario de la gestión gallega, así que ha retado al PP a llevar un acuerdo del Parlamento de Galicia al Congreso. "Y lo votamos. Hagan algo de verdad", ha concluido, "porque hasta hace nada ustedes no estaban por la labor de la transferencia".